Verregneter Dürresommer

Siegmar Trenkler

Wustrau (MOZ) Während die Hitze in diesem Sommer allerorten für Probleme gesorgt hat, waren beim Seefestival Wustrau ausgerechnet Starkregen und Gewitter die größte Herausforderung in diesem Jahr. Doch trotz allem war es ein erfolgreiches Jahr, sagt Festivaldirektor Marten Sand.

Rund 2 500 Besucher hatten inklusive des Gastspiels die Stücke auf dem Hof vor dem Zietenschloss gesehen. Dabei waren sich Marten und Gesine Sand anfangs nicht sicher, wie das Publikum darauf reagieren würde, dass das Stück „Spatz und Engel“, das die Freundschaft von Marlene Dietrich und Edith Piaf thematisiert, zum zweiten Mal aufgeführt wird. „Wir hatten das ja schon 2016“, so Sand. „Und wir haben vor allem ein Stammpublikum, das uns in jedem Jahr besucht.“ Doch die Befürchtungen waren offenbar unbegründet. „Viele haben uns wieder besucht. Wir hatten Standing Ovations bei den Vorstellungen, und haben sonst sehr viele begeisterte Reaktionen bekommen.“

Der größte Wermutstropfen war somit das Wetter. Während die Bauern über Ernteausfälle klagen, weil es bei ihnen nicht regnete, bekam das Seefestival gleich dreimal etwas mehr als als erwünscht. So hatte es Starkregen am Tag der Premiere gegeben, der glücklicherweise zur Vorstellung selbst schon vorbei war. An einem anderen Tag musste die Aufführung wegen des Wetters um eine halbe Stunde verschoben werden. Bei einer weiteren Vorstellung musste mittendrin wegen eines Gewitters für eine halbe Stunde unterbrochen werden. „Wenn es blitzt, können die Leute nicht unter eine Traverse aus Metall sitzen“, so Sand. Letztlich ging aber doch alles glimpflich ab. „Für die Besucher war das eher spannend nach dem Motto: Mal sehen, wie die das hinbekommen. Für uns als Veranstalter war es immer kurz vor dem Herzinfarkt. Uns wurde aber ein gutes Krisenmanagement beschienen“ bilanziert Sand.

Neben den Besucherzahlen ist der Festivaldirektor auch zufrieden mit den VIP-Tickets, die es in dieser Saison erstmals gab. Sie umfassten unter anderem einen überdachten Sitzplatz, einen Begrüßungssekt, ein Programmheft und einen Regenponcho. „Sie waren fast immer ausverkauft“ freut sich Sand. Dementsprechend wird es das Angebot auch im kommenden Jahr geben. Hinzu kommt ein weiteres Angebot, das auch in Verbindung zum Programm der nächsten Spielzeit steht. Denn an dem Fontanejahr, bei dem von März bis Dezember 2019 der 200. Geburtstag des in Neuruppin geborenen Romanciers und Reiseschriftstellers gefeiert wird, kommt auch das Seefestival nicht vorbei. So wird es den Punkt „Essen wie zu Fontanes Zeiten“ geben. Für bis zu 40 Personen gibt es dann die Möglichkeit, noch vor der Aufführung unter gesonderten Pavillons zu speisen. Ideen, was es dort gibt, hat Sand schon mit dem Resort Mark Brandenburg besprochen, das die Speisen möglicherweise zubereiten wird. Das sind ein Neuruppiner Gemüsetopf mit Schweinefleisch, Rindergulasch mit Schinken-Speck-Knödeln und Spreewälder Gurkensalat und Cognac-Kaffee als Abschluss. Voraussichtlich 25 Euro wird dieses Angebot kosten und für Gäste aller Preiskategorien zugänglich sein – sofern es noch freie Plätze gibt.

Nicht nur beim Essen vor dem Festivalbesuch, auch inhaltlich findet sich Fontane im kommenden Jahr in Wustrau wieder. Schon früher wurden dort dessen Stoffe inszeniert, etwa mit dem „Birnbaum“ oder „Effi Briest“. Daher suchte Sand nach einem neuen Zugang und fand ihn in Fontanes Tätigkeit als Theaterkritiker. „Er hat in der Preußischen Zeitung mehr als 500 Kritiken verfasst.“ Aus dieser Rolle heraus wurde die Idee entwickelt, Shakespeares „Was ihr wollt“ aufzuführen. Die Rolle des Narren, der im Stück Weisheiten verkündet, wird an Fontane angelehnt sein. Verkörpert werden soll die Figur von Fernsehschauspieler Hartmut Schreier, der schon mehrfach in Wustrau zu erleben war.

Eine weitere Neuerung aus dem laufenden Jahr soll 2019 fortgeführt werden – die Zusammenarbeit mit dem Brandenburg-Preußen Museum. So berechtigten die Eintrittskarten des Seefestivals auch zum Besuch samt kurzer Führung im Museum. Allerdings soll der Zeitraum zwischen Führung und Vorstellungsbeginn verkürzt werden, damit noch mehr Menschen Gebrauch von dem Angebot machen.(zig)