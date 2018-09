Familien- und Kinderfest

Wolfgang Balzer

Groß Behnitz Viel Spaß für die Jüngsten und auch einige Stunden Entspannung für die Eltern gab es am Wochenende im Groß Behnitzer Ortsteil Quermathen beim Kinderfest. Auf der großen Festwiese trieb ein Zauberer seine Späße mit den Kindern, die Sportvereine des Ortes sorgten für Torwandschießen und Zielwerfen mit der Angel, alte Landtechnik interessierte nicht nur den Groß Behnitzer Nachwuchs – für Abwechslung und Unterhaltung aber auch für beste Versorgung war gesorgt. Umringt war auch der Stand der Jagdpächtergemeinschaft Behnitz mit den zahlreichen ausgestopften Tieren vom kleinen Mauswiesel, der in jedes Mäuseloch passt, bis zum großen Marderhund, Füchse, Fasane und andere Tiere aus der Groß Behnitzer Umgebung. „Wir möchten den Kindern zeigen, welche Tiere es in unserer Heimat gibt. In der freien Natur sind sie eher selten zu sehen“, meinte Klaus Fredrich von der Jagdgemeinschaft.