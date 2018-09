Umfangreiches Sportangebot im Poetenweg

Silvia Passow

Falkensee Die Sporthalle der Oberschule im Poetenweg ist, äußerlich betrachtet, nicht gerade eine Zierde ihrer Art. Die graue Fassade lud offenbar so manchen Sprayer ein, an der Querseite des Gebäudes steckt im Oberlicht eine Schere fest. Das Dach wurde zwischenzeitlich erneuert. Unabhängig vom Geschmack des Betrachters ist die Ein-Feld-Sporthalle dem tatsächlichen Bedarf entwachsen.

Eine neue Sporthalle, nebst Neugestaltung der Außenanlage ist geplant

Eine moderne, neue Zwei-Feld-Sporthalle soll hier entstehen. Im gleichen Atemzug werden auch die Außenanlagen der Schule erneuert. Geschätzte 4,5 Millionen werden hier investiert, um den Standort für den Schulsport und auch den Vereinssport wieder attraktiv zu machen. Gebaut wird auf dem derzeitigen Sportplatz, sagt Bürgermeister Heiko Müller (SPD). Er ist auf Tour mit Landrat Roger Lewandowski (CDU), die Baustellen der Stadt begutachten. Geplante, laufende, beinahe fertige. Begleitet wurden sie hierbei, am Donnerstag vergangener Woche, von Bau-Dezernent Thomas Zylla. Im Poetenweg gibt es derzeit noch nicht viel zu sehen.

Was wird mit der alten Sporthalle? Wenn es nach Bürgermeister Heiko Müller geht, bleibt sie als Sporthalle bestehen. Auch wenn sie äußerlich nicht gerade zum Blickfang taugt, drinnen wurden die Beleuchtung und die Fußböden erneuert. Sporthallen, so Müller, werden weiterhin benötigt. Nicht nur für den Schulsport, auch die Vereine, brauchen die Standorte. Müller beruft sich hier auf eine Studie des Landkreises, die ebenfalls besagt, dass zusätzliche Sporthallen von Nöten wären. Die alte Halle ist zwar klein, könnte aber aus seiner Sicht, für viele Sportarten genutzt werden. „Ich möchte diesen Standort für Schul- und Vereinssport stärken“, sagt er. Davon muss er, wie er auch sagt, noch einige der Stadtverordneten überzeugen. Hier wird die Frage, der zwei Sporthallen an einem Standort durchaus kontrovers gesehen.