Große Party für Kleine auf dem Marktplatz

Arnold Ille

Seelow (dos) Der Marktplatz der Kreisstadt war am Mittwoch den ganzen Tag über fest in Kinder-Hand. Anlässlich des Weltkindertags tummelten sich von 9 bis 16 Uhr Hunderte Kinder an verschiedenen Stationen. Das von der Kindervereinigung Seelow organisierte Fest lockte dabei nicht nur Seelower Kitas und Schulen, auch Schüler der 2. Grundschule Kostrzyn kamen am Nachmittag, um Hüpfburgen und Zuckerwatte auszuprobieren. „Wir müssen für solch eine Party kein Programm buchen, das machen die Schüler ganz automatisch“, lobte Jens Lawrenz die Kinder. Die Mädchen und Jungen beschlagnahmten sogar die mobile Bühne und brachten die Zuschauer mit Eigeninterpretationen von bekannten Tänzen zum Schunkeln. Viele versuchten sich mit Jonglierübungen, andere machten bei den zahlreichen Mitmach-Spielen, wie dem Riesen-Ski-Lauf mit.

Die Kaninchen des Zechiner Züchters Georg Nitschke waren stets dicht umlagert. Wer wollte, konnte sie streicheln. Der Parcours mit klassischen Stationen, wie dem Dosenwerfen, aber auch ausgefalleneren Aufgaben war stets mit Akteuren belegt.

Einige Kinder versuchten sich in Löschübungen. Eine Miniaturausgabe des Seelower Rathaus war das Löschobjekt. Die große Hüpfburg war einmal mehr der Renner. Kinder aller Altersklassen tobten sich auf ihr aus. Es gab Zuckerwatte und andere Leckereien für die Gäste.

Am Wochenende folgt schon der nächste große Höhepunkt für die Jüngsten. Dann steigt an gleicher Stelle das deutsch-polnische Kinder- und Jugendfestival für ganz Märkisch-Oderland mit viel Musik, Tanz und Theater. Sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag geht es jeweils um 11 Uhr los. Besucher sind willkommen.(al/dos)