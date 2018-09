Bier und Bowle zum Oktoberfest

Nadja Voigt

Haselberg (MOZ) Der Wriezener Ortsteil Haselberg liegt ab der kommenden Woche in Bayern: Am 29. September laden Simone und Heinz Bockhorst zum Oktoberfest ein. Ab 18 Uhr werden sich dann ihr Hof und das Hofcafé in weiß und blau präsentieren. Schon jetzt liegen in den stilvoll eingerichteten Räumlichkeiten im alten Feldsteingemäuer Servietten, Wimpelketten und vieles mehr bereit. Zünftig wird es auch beim Thema Essen: Haxe und Gulaschsuppe stehen unter anderem auf dem Menüplan für die kommende Woche. Bier und Bowle stehen am Ausschank bereit. Dazu wird es neben musikalischer Unterhaltung auch Geschicklichkeitsspiele für die Gäste geben. Die dürfen natürlich gerne in Dirndl und Lederhosen kommen, wünschen sich die Gastgeber.

Bereits zum dritten Mal laden Simone und Heinz Bockhorst zum Oktoberfest nach Haselberg ein. Vor fast genau einem Jahr haben die beiden Eheleute das Hofcafé im Ort eröffnet und locken an den Wochenende immer mehr Besucher in den Wriezener Ortsteil. Darunter Wriezener und Bewohner der benachbarten Dörfer aber auch Haselberger. Die packen auch mal mit an, wenn helfende Hände gebraucht werden, freuen sich die beiden über die Unterstützung aus der Nachbarschaft.

Neben Kaffee und Kuchen will das Ehepaar sein Angebot erweitern. Und organisiert nicht nur Geburtstage, Einschulungen und Jugendweihen, sondern lädt im Oktober auch erstmalig zum „Tanz beim Kaffeekranz“. Stattfinden wird der am 21. Oktober im alten Kuhstall. Auch ihn hat das Ehepaar, dass den Hof von Heinz Bockhorsts Großeltern vor fünf Jahren übernahm, restauriert und renoviert und in einen Veranstaltungsraum mit Tanzfläche verwandelt. Die wird es auch zum Oktoberfest in Haselberg geben. Auf dem Hof vor der großen Scheune wartet sie schon auf ihren Einsatz. Zum Tanz aufspielen werden dann die Live-Band „Liederlich“ und ein DJ. Bis in die frühen Morgenstunden wollen die beiden Gastgeber mit ihren Gästen zünftig feiern. Und wer in Krachledernen oder in Tracht erscheint, spart zudem die 2,50 Euro Eintritt.