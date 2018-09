Von Kater Theos Reise nach Beeskow

Steffen Göttmann

Haselberg (MOZ) Die Geschichte über Kater Theo aus Haselberg beschäftigte vor zehn Jahren die ganze Region. Der Kater schlüpfte unbemerkt in das Auto eines Handwerkers und stieg erst in Beeskow wieder aus. Fünf mal fuhren Regina Enter-Weber und ihr Mann René Enter dorthin, um ihren Lieblingskater zu suchen. Mehrere Artikel erschienen in der MOZ, die Enters hängten Suchplakate auf. Regina Enter-Weber gab nicht auf und fand tatsächlich Theo in Beeskow. Theo und sein Bruder Otto sind heute zwölf Jahre alt und leben noch bei den Enters in Haselberg.

Diese und andere Katzengeschichten hat Regina Enter-Weber aufgeschrieben, zusammen gefasst und als Buch herausgegeben. „Kater Theo und Konsorten“ lautet der Titel des Buches von Gina Weber, wie sich die Autorin selber nennt. „Mein Name ist so sperrig“, begründet sie. Auf 90 Seiten schildert die Haselbergerin unterhaltsam ihre Erlebnisse mit Katzen. Theos unfreiwilliger Ausflug nach Beeskow hat sie aus Sicht seines Bruders Otto aufgeschrieben. Das Buch ist eine Mischung aus Ratgeber und Unterhaltung. Wer das Buch in die Hand nimmt, möchte es nicht mehr zur Seite legen. Auch Hundefreunde können daran Gefallen finden. Es steckt voller Witz und Ironie. „Freunde und Bekannte lesen daraus ihren Kindern vor“, weiß Regina Enter-Weber. Aber nicht alle Geschichten seien für Kinder geeignet. „Ein Katzenleben geht manchmal schnell zu Ende“, so die Autorin.„Es ist mein erstes und wahrscheinlich auch mein letztes Buch“, sagt Regina Enter-Weber. „Weil ich viel lese, kam mir irgendwann die Idee, selbst mal etwas zu schreiben“, erklärt die Autorin. Die Geschichte mit Kater Theo habe sie emotional so berührt, dass sie sie aufschrieb. Immer wenn sie ein Erlebnis oder ein Geschehen berührte, schrieb sie darüber. So kam nach und nach eine Sammlung von Geschichten zusammen.

Seit 38 Jahren lebt das Ehepaar Enter in Haselberg. 1980 seien sie die ersten Berliner im Dorf gewesen, die am Wochenende aufs Land zogen, berichtet Regina Enter-Weber. Sie kauften ein fast eingefallenes Feldsteinhaus und bauten es wieder auf. Weil sich in dem Gemäuer viele Mäuse eingenistet hatten, erklärte ihr Mann, eine Katze müsse her. Gesagt, getan. So kam Paula ins Haus, die Urmutter aller jetzigen Katzen, die sich jedoch nicht mehr reproduzieren können, weil sie sterilisiert oder kastriert wurden. „Ich bin mit Hunden aufgewachsen, mein Mann mit Katzen“, so die Autorin, die inzwischen auch mit dem Stubentiger-Virus infiziert ist.

Wenn sie ihre Katzengeschichten Freunden vorlas, war die einhellige Meinung: Das müsste gedruckt werden. Der Versuch, einen Verlag zu finden, scheiterte, „weil ich keinen großen Namen habe“, sagt Regina Enter-Weber, die Volkswirtschaft studiert und als Einkäuferin für ein großes Bekleidungshaus gearbeitet hat. Deshalb gab sie das Buch im Eigenverlag heraus. Die Illustrationen stammen aus der Feder von Inka Erichsen, die auch das Layout gestaltete. Gina Webers Buch verfügt über eine ISBN-Nummer und ist im Buchhandel erhältlich.