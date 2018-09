Horwitz mit „Best of Dreigroschenoper 2071“

Silvia Fichtner

Frankfurt (MOZ) „Anstatt dass, anstatt dass/ sie zuhause bleiben und im warmen Bett/ Brauchen sie Spaß, brauchen sie Spaß/grad als ob man ihnen eine Extrawurst gebraten hät!“, schnauzt es von der Bühne hinunter ins Parkett. Aber doch, doch! Hier brät man Ihnen eine Extrawurst.

Dominique Horwitz, Schauspieler, Schriftsteller, Sänger schwingt sich mit einer Band dazu auf – am Sonnabend im Frankfurter Kleist Forum! Allerdings: Vorsicht ! Heiß. Horwitz hat, wie Stammgäste des Kleist Forums wissen, Erfahrung wie man Feuer schürt.

Schon im vergangenen Oktober haben er und seine Band mit „Me and the Devil“ während der Kleist-Festtage die Bühne in Brand gesteckt! Verbal gemeint natürlich. Mit ihrer höllischen Revue. Am Ende jedenfalls hielt es niemanden im Saal mehr auf den Sitzen. Stehende Ovationen. Und auch beim zweiten Gastspiel, im Mai dieses Jahres, wurde es dem Publikum ganz heiß ums Herz als Horwitz Chansons des Belgiers Jacques Brel sang.

Brels Lieder sind Lebensbeschreibungen, drastisch, überschwänglich, melancholisch, voll wütender Attacken auf eine bigotte Gesellschaft, in der nur das Geld zählt. Den Kette rauchenden Jacques Brel und Zigarre qualmenden Bertolt Brecht, beide gleichsam Liebhaber der Frauen, kann man sich prima vorstellen – gemeinsam an einem Kneipentisch, den Aufstand gegen ein menschenverachtendes System anzettelnd. Von wegen zu Hause bleiben, im warmen Bett, wie Brecht und Kurt Weill es in ihrer „Dreigroschenoper“ sarkastisch in die Welt hinein posaunen.

Wen wundert’s, dass Horwitz den Brecht-Weill’schen Zündstoff aus deren Dreigroschenoper in die Kanonen des Schiffs mit acht Segeln stopft und damit Kurs auf Frankfurt an der Oder nimmt? „Best of Dreigroschenoper – 2071“ nennt er sein Programm, der Schlawiner Horwitz, das er in dieser Art erst zum dritten Mal zeigt und mit dem er erst zum Ausgang des kommenden Jahres auf Tournee gehen wird. Sein Gastspiel an der Oder also eine Extrawurst für die Besucher des Kleist Forums!

Dreigroschenoper 2071! Was wird das werden? Horwitz hat auf jeden Fall die „Me an the Devil“-Band an Bord, das steht schon mal fest. Doch was ist aus Macki Messer geworden? Und aus Polly? Aus Peachum? Geht hier in Frankfurt der Brecht’sche Soho-Mond aus dem „Anstatt dass…“-Song auf? Wird das „der verdammte Fühlst du mein Herz schlagen Text“? Bedient Horwitz das Gefühl „Wenn du wohin gehst, geh ich auch wohin Jonny“? Hat der Haifisch noch immer Zähne? Oder sind die Dreigroschenoper-Songs im „ Repertoire-Betrieb zahnlos geworden, auf der Hit-Parade zur Strecke gebracht“ wie ein Kollege in der „Süddeutschen Zeitung“ schrieb? Nicht vorstellbar bei Horwitz!

Er verrät nur so viel: Er sei erfreut, abermals eingeladen worden zu sein nach Frankfurt. „Also müssen meine anderen Programme doch gut angekommen sein beim Publikum“, sagt er ganz sachlich, bar jeder Koketterie. Er seinerseits stehe gern auf der Bühne und artikuliere auf ganz unterschiedliche Weise seine Sicht auf dieses Leben, auf diese Zeit, „denn die Leute kriegen mit, was Sache ist in der Welt. Sie nehmen die Veränderungen der Gesellschaft wahr, suchen nach Standpunkten in ihr, nach Haltung darin. Vielleicht kann ich auf meine Art bei der Orientierung assistieren?“

Dominique Horwitz und Band: „Best of Dreigroschenoper - 2071“, Sa, 22.9., 19.30 Uhr, Kleist Forum, Karten 0335/4010120