Musical „Tamara“ in Schwedt

Schwedt (MOZ) Das neue Theaterstück, das die Uckermärkischen Bühnen Schwedt in ihrem großen Saal zur Premiere bringen, heißt „Tamara“. Es ist ein Musical und der Rock-SängerinTamara Danz gewidmet. Die Premiere findet am 29. September statt. Eintrittskarten dafür sind seit Wochen ausverkauft. Es existiert sogar eine Warteliste für zurückgegebene Tickets. „So etwas hatten wir lange nicht“, weiß man am Theater.

Mit „Tamara“ bringt Theaterintendant Reinhard Simon, der hier zugleich auch Regie führt, ein Stück DDR-Geschichte auf die Bühne. Denn Tamara Danz war die Frontfrau der Rockband Silly, die mit ihren Songs und ihrem Auftreten das Lebensgefühl mehrerer Generationen prägte. Wie Reinhard Simon sagt, werde keine Biografie der Sängerin auf die Bühne gebracht, aber doch schon Stationen aus ihrem Leben. Daran widerspiegelt das große Team um Reinhard Simon mit Schauspielern, Sängern, Tänzern und Musikern das Lebensgefühl der DDR in den 1970er- und 1980er- Jahren. Reinhard Simon ist bekennender Silly-Fan und gibt gern zu: „Wir wollen der weiblichen Rock-Ikone der DDR ein Denkmal setzen.“ Zu seinem Inszenierungsteam gehören nicht nur Schwedter Ensemblemitglieder, sondern auch Studenten der Musikakdemie Gdansk.

Außerdem stehen unter der musikalischen Leitung von Uli Herrmann-Schroedter auch alte Bekannte an den Instrumenten: Die Band takayo und Freunde spielt nicht nur viele Silly-Songs, sondern auch andere Werke aus der Musikwelt der 1970er- und 1980er-Jahre.

Für die Titelrolle der Tamara Danz hat Reinhard Simon Schauspielerin Saskia Dreyer ausgewählt. Sie stammt aus Bremen und war bis 2017 Ensemblemitglied an den Uckermärkischen Bühnen. Im Februar dieses Jahres wurde ihr Sohn geboren. An der Seite von Saskia Dreyer spielt unter anderem Michael Kuczynski. Er gibt die Phantasiefigur Mephisto 23 und sagt: „Wenn man sich die Lieder von Tamara Danz anhört, geht das tief rein in Seele und Herz.“

Eintrittskarten für weitere Vorstellungen wie 12. und 13. Oktober sind an der Theaterkasse noch zu haben.