Brunnenwasser und Boden untersucht

Jörn Tornow

Beeskow (MOZ) Boden- und Wasserproben konnten am Mittwoch im AWO-Erlebnishof zur Analyse abgegeben werden. Der Verein Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie aus Mittweida ist jedes Jahr zweimal in Beeskow und prüft, ob Brunnenwasser als Trinkwasser geeignet ist und ob Gartenerde für den Pflanzenanbau taugt.

„Im Moment ist der Andrang sehr groß“, sagt Marion Ziprian von der Arbeitsgruppe, „vermutlich weil die Brunnenbesitzer wegen der anhaltenden Trockenheit wissen wollen, ob mit ihrem Brunnenwasser alles in Ordnung ist“. Neun mal hat sie eine kleine Wasseruntersuchung an Beeskower Brunnenwasser durchgeführt. Das Säure-Base-Verhältnis und den Nitratgehalt kann sie mit einem mitgebrachten Tischgerät anzeigen lassen. Weiterführende Messungen werden in einem Labor durchgeführt und die Ergebnisse werden dann per Post geschickt.

Siegfried Busse aus Beeskow hat eine Probe mit Brunnenwasser mitgebracht, welches nur für die Gartenbewässerung verwendet wird. Durch die Messung hat er jetzt Gewissheit: Der Nitratgehalt liegt weit über dem Grenzwert für Trinkwasser. „Ich habe mein Gewächshaus mit neuer Erde bestückt und lasse eine Bodenprobe untersuchen“, erzählt Siegfried Busse. Neben den Inhaltsstoffen im Boden wird der Verein auch eine konkrete Düngeempfehlung zusenden.