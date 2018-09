Stadt will arme Kinder unterstützen

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) OB René Wilke will die Situation von Kindern und Familien, die mit Armut zu kämpfen haben, in den nächsten Jahren entscheidend verbessern. Im Jugendhilfeausschuss stellte er nun einen ersten Fahrplan zur Befassung mit dem Thema vor.

Wenn bundesweite Medien über Kinderarmut berichten, ist nicht selten auch von Frankfurt (Oder) die Rede. Zuletzt in einem ZDF-Beitrag im August. Denn die Stadt hatte lange Zeit eine der höchsten Kinderarmutsquoten in ganz Deutschland. 2007 lag der Anteil der 0- bis 15-Jährigen aus Familien, die von Sozialleistungen leben, in Frankfurt bei 38 Prozent.

Seit einigen Jahren ist die materielle Armut rückläufig. Bis 2017 sank die Quote auf nur noch 28,7 Prozent. Ein Grund: Im gleichen Zeitraum fiel die Arbeitslosenquote von 16 auf 9 Prozent. Zugleich stieg die Anzahl der Kinder in der Stadt, es gab also statistische Verschiebungen. Weshalb der Sozialbeigeordnete Jens-Marcel Ullrich (SPD) in einem Interview mit der MOZ vor einigen Wochen betonte: „Am Kern von Mädchen und Jungen aus einkommensschwachen Familien oder Alleinerziehenden hat sich nicht viel verändert.“

Vor allem Alleinerziehende sind betroffen. In Frankfurt leben mehr als 60 Prozent der Kinder – im Verhältnis zu anderen Kindern Alleinerziehender – in materieller Armut, also von Sozialleistungen. Daraus folgt nicht automatisch eine Notlage der Kinder. Viele finanziell schwache Familien können ihren Kindern trotzdem viel ermöglichen, weil sie Hilfen in Anspruch nehmen. Doch das tun eben längst nicht alle. Problematisch wird es für Kinder oft dann, wenn Eltern überfordert sind.

Im Wahlkampf war OB René Wilke mit dem Versprechen angetreten, den betroffenen Familien zu helfen. Den Worten will er nun Taten folgen lassen. Erstes Ziel ist ein Runder Tisch mit Vertretern aus Verwaltung, Kommunalpolitik, Sozialverbänden und Zivilgesellschaft. Im Jugendhilfeausschuss informierte Wilke über das von Jens-Marcel Ullrich koordinierte Verfahren. Es sieht zunächst eine breite, vor allem verwaltungsinterne Befassung mit dem Thema vor. Eine Arbeitsgruppe soll Fakten und bisherige Aktivitäten zusammentragen, finanzielle Möglichkeiten klären, erste Vorschläge formulieren und die Auftaktveranstaltung am 5. November vorbereiten.

„Der runde Tisch soll mit einer fundierten Grundlage starten. Es macht wenig Sinn, alle einzuladen, und dann erzählt jeder, wie schlimm das alles ist. Solche Runden hatten wir schon genug“, betonte René Wilke. Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung werde den Prozess professionell begleiten und moderieren, berichtete er. Auch einen Arbeitstitel für das Verfahren gibt es bereits: „Zukunfts- und Bildungschancen für Kindern – aktiv gegen Kinderarmut“.

Die Auftaktrunde falle mitten in die Haushaltsberatungen. Und das sei auch durchaus so gewollt: „Wir werden uns natürlich darüber unterhalten müssen, welche finanzielle Unterstützung der runde Tisch haben soll“, so Wilke. Die Perspektive für die Teilnehmer dürfe nicht heißen, „wir können über alles reden, nur Geld darf es keines kosten. Das Gegenteil ist der Fall.“ Gleichzeitig warnte er vor zu großen, finanziellen Erwartungen. Die Stadt habe nicht die Mittel und Instrumente, um die materielle Armut in den Familien zu lindern. Stattdessen müsse es darum gehen, „Barrieren abzubauen, Hürden zu senken und Chancengleichheit und –gerechtigkeit zu gewährleisten. Da geht es aus meiner Sicht vor allem um Strukturen in der Stadt.“

Jens-Marcel Ullrich ergänzte, dass die Verwaltung bereits bei einigen Themen durchaus armutssensibel agiere, beispielsweise in Sachen IT an den Schulen. „Wir versuchen unabhängig vom Geldbeutel Programme nutzbar zu machen, die jedem Schüler zugänglich sind. Deshalb setzen wir beispielsweise Open Office ein“, erläuterte der Beigeordnete. Finanzielle Zugangsbarrieren müssten niedrig gehalten werden. „Und da gibt es natürlich noch Luft nach oben.“

Die Initiative wurde von den Ausschussmitgliedern überwiegend positiv zur Kenntnis genommen. „Zweifel, dass wirklich etwas Zählbares herauskommt“, äußerte einzig Arne Seemann (SPD). Er fragte, ob sich nicht einfach die Sparmaßnahmen der vergangenen Jahre, die der Ausschuss mitbeschließen musste, zurückfahren ließen. „Dann hätten wir womöglich gleich ein Ergebnis, ohne viel reden zu müssen“. Aus Sicht des OB greife das zu kurz. Der Prozess sei darauf angelegt, möglichst viele Akteure zu beteiligen, die Strukturen zu hinterfragen und möglicherweise auch neue Maßnahmen zu entwickeln. „Das wird uns über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte beschäftigen“, so Wilke.