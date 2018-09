„Plan übererfüllt, Regale leer“

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) In knapp einem Jahr wird ein neuer Landtag gewählt. Das war der Haushaltsdebatte am Mittwoch deutlich anzumerken. Die CDU rechnete „mit der schlechtesten Regierung seit 1990“ ab. Die SPD wies die Argumentation als „fadenscheinig und peinlich“ zurück.

Solide und verfassungskonform sei der 25 Milliarden Euro umfassende Doppelhaushalt für 2019 und 2020. Rot-Rot investiere vor allem in die Kommunen sowie in Schienen und in Köpfe, also das Landespersonal. Mit diesen Worten eröffnete Finanzminister Christian Görke (Linke) eher emotionslos die Debatte.

Gleich danach ging es aber richtig los. Attacke, Attacke und nochmals Attacke hatte sich offenbar CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben für seine Rede vorgenommen. Er nannte das Kabinett eine „Kegelbahn-Regierung“, deren Kegel, also die Ministerien, „alle am Boden liegen“.

Für jedes Ressort erinnerte Senftleben an Versäumnisse und Fehler in den vergangenen Jahren. Das Innenministerium etwa sei „das Haus der großen Ankündigungen und großen Demütigungen“ sagte er mit Verweis auf die gescheiterte Kreisreform. Am Ende seiner Aufzählung diagnostizierte Senftleben „ein Regierungsversagen, für das zu 100 Prozent der Ministerpräsident die Verantwortung trägt“.

Zum Haushaltsentwurf sagte er inhaltlich wenig. Mehr Geld für die Lausitz wünsche er sich, und das Problem der Kinderarmut sei ungelöst. Wie es hier besser laufen könnte, ließ er offen. Dafür bekräftigte er den Vorwurf, dass der Haushalt verfassungswidrig sei, weil er in die nächste Legislatur hineinreiche und damit die Rechte des kommenden Landtags verletze.

SPD-Fraktionschef Mike Bischoff tat die Ausführungen als „klassische Oppositionsrede“ ab. „Meckern und mäkeln, aber keine eigenen Vorschläge machen.“ Dass Senftleben am Entwurf in der Sache nichts auszusetzen habe, sich aber beschwere, dass er bis 2020 reiche, sei „fadenscheinig und peinlich“.

Bischoff zählte vier Bundesländer auf, die mit CDU-Beteiligung in der Regierung bereits ähnlich verfahren seien, um etwa Vereinen die Finanzierung zu sichern, wenn es nach der Wahl länger dauern sollte mit der Aufstellung des Haushalts. „Sie können immer noch alles ändern, wenn Sie ab nächstem Herbst zum Beispiel mit der AfD regieren sollten“, ätzte Bischoff. Sein Fazit zu Senftleben: „Das ist zu wenig, Herr Oppositionsführer!“

AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz fühlte sich von Görkes Loblieb auf den Haushalt an DDR-Zeiten erinnert. „Der Plan wurde übererfüllt, aber die Regale sind leer“, sagte er mit Verweis auf Probleme wie etwa eine chronisch unter Personalnot leidende Justiz. Rot-Rot sei mit allen Reformvorhaben gescheitert, zuletzt mit der Forstreform. Und das nächste Fiasko zeichne sich bereits beim rot-roten Ringen um ein neues Polizeigesetz ab.

Intensive Haushaltskritik kam dann doch noch, und zwar von Grünen-Fraktionschef Axel Vogel. Görkes Entwurf sei ein Wahlkampf-Haushalt, in dem für jeden etwas drin sei, „der aber auch ungedeckte Schecks auf die Zukunft enthält“. Der Finanzminister gebe bei den Ausgaben „Vollgas, als ob es kein Morgen gäbe“. Dass man in Zeiten der Hochkonjunktur Rücklagen angreife, die für schlechte Zeiten gedacht waren, sei fatal. Görke bürde damit der nächsten Regierung eine große Last auf. Sie werde zu „gravierenden Korrekturen“ bei den Ausgaben gezwungen sein, warnte Vogel.