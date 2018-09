Protestwelle nach Anliegerbeiträgen

Oliver Schwers

Neuhof (MOZ) Pure Aufregung in Neuhof. Im Crussower Ortsteil flatterten den Anliegern der neu gemachten Durchgangsstraße plötzlich Bescheide für ihre Grundstückszufahrten auf den Tisch. Damit hat niemand gerechnet. Jetzt formiert sich der Widerstand eines ganzen Ortes.

Über den dringend notwendigen Straßenbau waren alle zufrieden. Der Landkreis Uckermark ließ die längst überfällige Ortsdurchfahrt von Neuhof in zwei Abschnitten in den Jahren 2015 und 2016 sanieren. Herausgekommen ist eine von den Bürgern lobend anerkannte Piste, die den löchrigen Fahrbahnzustand beseitigte.

In diesem Zusammenhang wurden auch die Grundstückszufahrten und Teile des schon vorhandenen einseitigen Geh- und Radwegs von der gleichen Firma erneuert. Anwohner Harald Richert roch damals schon den Braten und fragte die Arbeiter, warum die ursprünglich von den Bürgern gebauten privaten Zufahrten aufgenommen und beseitigt würden. Anwort: „Das machen wir in diesem Rahmen gleich mit.“ Es beschwerte sich kaum jemand. Doch kein Wort von irgendwelchen Kosten.

Die steckten nun – zwei Jahre später – im Briefkasten. Zwischen 500 und 600 Euro sollen die Anlieger plötzlich bezahlen für die Wiederherstellung ihrer Zufahrten. Eine Welle des Protests zieht durch die Siedlung. Es geht weniger um die Höhe der Summen, sondern vielmehr um die Art und Weise, wie das städtische Bauamt vorgegangen ist. „Wir wurden vorher überhaupt nicht informiert, es hat keine Versammlung gegeben und wir durften auch nicht mitreden“, fasst Hans-Jürgen Rindt den Anwohnerärger zusammen.

Bevor die Straße gebaut wurde, hatte jeder seine eigene Befestigung geschaffen. Manche ließen pflastern, andere verfügten sogar über Asphalt. Das alles verschwand ungefragt während der Baumaßnahmen. „Bei mir sind jetzt schon Setzungserscheinungen erkennbar“, schimpft Harald Richert. „Das darf doch nicht sein. Ich bemängele die Bauausführung. Außerdem stimmt die Kostenberechnung nicht vorne und nicht hinten.

Tatsächlich hat das Angermünder Bauamt nach Eingang von Widersprüchen die Anwohnerdaten berücksichtigt und neue Bescheide verschickt. Viel billiger ist es aber trotzdem nicht geworden. Die Anlieger beschweren sich vor allem darüber, dass sie jetzt bezahlen sollen, ohne dass sie mitreden durften. „Unsere Auffahrt wollten wir zum Beispiel viel breiter haben“, so René Saarmann. Mitgeteilt worden sei ihm aber, dass ausschließlich nach Norm gebaut werde. Andere Bürger konnten noch verhindern, dass der Baubetrieb einfach zwei Auffahrten errichtete, obwohl nur eine benötigt wurde. „Eine große Schweinerei, wir wurden hintergangen“, schimpft Rainer Kallenbach. „Es war alles geplant, trotzdem gab es null Information.“

Einzelne Grundstücksbesitzer haben die Rechnung schon bezahlt, die meisten gingen jedoch in Widerspruch. Das sei unbegründet, reagiert das Stadtbauamt und bezieht sich auf das Brandenburgische Straßenbaugesetz. Man habe über den Straßenbau informiert. „Soweit dabei ein ausdrücklicher Hinweis, dass der Mehraufwand beim Straßenbau durch den Bau der Grundstückszufahrt zur Erstattungspflicht führt, nicht erfolgt sein sollte, führt dies nicht zur Rechtswidrigkeit des Bescheides“, heißt es in der Antwort seitens der Behörde. „Die Straße war grundsätzlich erneuerungsbedürftig, eine Anbindung von Zufahrten in der realisierten Form hat der Straßenbaulastträger der Fahrbahn im Rahmen seines Ausbauermessens für geboten erachtet.“

Baulastträger ist der Landkreis Uckermark, dem die Straße gehört. Der Gehweg samt Zufahrten gehört allerdings in die Zuständigkeit von Angermünde. Wer hier hätte wen informieren müssen, ist den Bürgern am Ende egal. Stattdessen hat es niemand gemacht. „Wir fordern, dass die Stadt uns in dieser Sache entgegenkommt“, sagt Hans-Jürgen Rindt. „Wir konnten nicht planen, haben nichts in Auftrag gegeben, also muss die Stadt bezahlen.“ Außerdem verlangen die Bürger die Mängelbeseitigung.

Wie jetzt bekannt wurde, hat der Crussower Ortsvorsteher am 24. September um 18 Uhr eine Versammlung im Vereinshaus von Crussow einberufen, um öffentlich über die umstrittenen Beiträge zu diskutieren. Vertreter des Stadtbauamtes wollen den betroffenen Bürgern dabei Rede und Antwort stehen.