SPD wehrt sich gegen Maaßen-Deal

Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Nach der Koalitionseinigung über die Beförderung des umstrittenen Bundesverfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär hat die SPD grundsätzliche Bedenken an der Zusammenarbeit in der Regierung angemeldet.

„So kann man auf Dauer nicht zusammenarbeiten“, beschwerte sich Juso-Chef Kevin Kühnert. „Wir sehen, dass der Koalitionsvertrag nicht genügt, um eine solide Regierungsarbeit hinzubekommen.“ Eine Ursache des Unmuts ist die Tatsache, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) für die Ernennung Maaßens zum Staatssekretär den SPD-Mann Gunther Adler in den einstweiligen Ruhestand versetzen will. „Das war ein Riesenaffront vom Innenminister, der sich wieder einmal gegen Merkel richtet, aber auch gegen uns als SPD“, sagt die SPD-Bundestagsabgeordnete Wiebke Esdar. Die Bundeskanzlerin könne die Personalie noch verhindern. „Das bedauerliche ist, dass sie das offenbar nicht will“, sagte sie.

Heftige Kritik an der Einigung von Seehofer mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und SPD-Chefin Andrea Nahles kam auch von der bayerischen SPD. In einem Brief schrieben die dortige Spitzenkandidatin Natascha Kohnen und die Vize-Landeschefin Johanna Uekermann, die Beförderung Maaßens sei „ein schwerer politischer Fehler“ und „nirgendwo zu vermitteln“. Es könne nicht angehen, dass Maaßen mit einer noch breiteren Führungsverantwortung ausgestattet werde. Sie erwarten, dass bei den formalen Entscheidungen im Bundeskabinett die SPD-Minister Protest einlegten.

Juso-Chef Kevin Kühnert forderte ebenfalls klare Kante gegenüber der Union. Es sei wichtig, endlich zu definieren, wo die Grundlage der Zusammenarbeit aufhöre. „Im Moment muss die CSU das Gefühl haben, einen Freifahrtschein zu haben. Die kriegen zwar ständig Prügel, aber das bleibt immer ohne Konsequenzen.“ Er verlangte eine Ergänzung des Koalitionsvertrages. „Wir brauchen ein Ergänzungskapitel“, sagte er dieser Zeitung. „Wir müssen uns klar dazu bekennen, dass die politische Arbeit von den Kabinettsmitgliedern übernommen wird und nicht von Behördenleitern.“ Zudem solle eine „klare Haltung gegen rechtsradikale Umtriebe“ festgeschrieben werden. „Eigentlich Selbstverständlichkeiten“, sagte er. Kühnert warnte jedoch vor einem Bruch der Koalition und widersprach damit der Parteilinken Hilde Mattheis. „Die SPD darf keine Angst vor dem Bruch der Großen Koalition haben“, teilte sie mit.

Innenminister Seehofer hatte am Mittwoch erklärt, dass er binnen vier Wochen einen Nachfolger für Hans-Georg Maaßen finden wolle, der wegen seiner umstrittenen Chemnitz-Äußerungen für die SPD untragbar geworden war. Er soll nun Staatssekretär im Bundesinnenministerium mit dem Schwerpunkt Innere Sicherheit werden. Den Verfassungsschutz soll er allerdings nicht beaufsichtigen.