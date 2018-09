Ruhestätte für Gutsherren

Auf Spurensuche am alten Friedhof: Manfred Forchert, ehrenamtlicher Mitarbeiter auf dem neuen Friedhof, und Ortsvorsteher Eberhard Krüger an der Gruft von Johann Albrecht von Barfus. Er gab 1702 den Bau des Kossenblatter Schlosses in Auftrag. © Foto: Larissa Benz

Larissa Benz

Kossenblatt (MOZ) Friedhöfe und alte Grabstätten haben für viele Menschen etwas Faszinierendes. Das Oder-Spree Journal hat Geschichten rund um Friedhöfe recherchiert – heute in Kossenblatt.

Wer sich in Kossenblatt mit der Friedhofsgeschichte beschäftigen möchte, muss zwei Plätze im Ort besuchen. Der eine ist der neue, kommunale Friedhof, wo seit 1905 Tote bestattet werden. Der alte Friedhof, der auf den ersten Blick so nicht mehr erkennbar ist, liegt an der Kossenblatter Kirche.

Manfred Forchert, ehrenamtlicher Friedhofsbeauftragter, kümmert sich bei Todesfällen um die Aufteilung der Gräber auf dem neuen Friedhof und hat den Zustand des Gedenkortes im Blick. „Momentan lichten sich hier viele Stellen“, erzählt er. Gräber würden aufgelöst, da sich Angehörige, oft aus Altersgründen, nicht mehr kümmern könnten. Der Friedhof, auf dem viele Bäume Schatten spenden, wirkt groß.

Die Begräbnisarten, allen voran die Feuerbestattung, sorgen aber für immer kleinere Grabstellen. Dass Platz übrig ist, stört Forchert nicht so sehr. Er wünscht sich viel mehr einen geebneten Weg, damit Angehörige besser zum Grab der Verstorbenen kommen. Doch dafür fehle der Gemeinde Geld. In diesem Jahr habe es schon elf Bestattungen gegeben, deutlich mehr als in den Vorjahren: „Normalerweise haben wir hier pro Jahr insgesamt vier bis fünf“, erzählt er.

Das bestätigt auch Kossenblatts Ortsvorsteher Eberhard Krüger. Er wünscht sich schon seit einiger Zeit die Möglichkeit der halbanonymen Bestattung auf dem neuen Friedhof. Das bedeutet, dass eine Stele mit Namen an die Toten erinnert, allerdings nicht genau klar ist, wo sie unter der grünen Wiese begraben sind.

So nennt sich die Fläche, wo momentan laut Friedhofssatzung nur anonyme Bestattungen durchgeführt werden dürfen. „Die Nachfrage nach der halbanonymen Bestattung ist aber in jedem Fall da“, so Krüger. Dieses Angebot sei besonders für Angehörige eine Erleichterung, die sich nicht regelmäßig um die Ruhestätten kümmern können. „Trotzdem ist es für viele schön, wenn als Erinnerung ein Denkmal oder eine Stele dran steht“, sagt Krüger. Dazu müsste die Gemeinde aber die Friedhofssatzung ändern. Er hofft, dass das bald passiert.

Eine Besonderheit ist am Rand des Friedhofs, direkt neben der Trauerhalle zu finden: Hier sind mehrere Gedenksteine und Kreuze von verschiedenen aufgelösten Gräbern aufgereiht: „Wir wollen damit auch die Entwicklung der Grabsteinkultur aufzeigen“, sagt Krüger.

Für historisch interessanter hält der Ortsvorsteher aber den alten Friedhof bei der Kirche. Hier haben bekannte Kossenblatter Persönlichkeiten ihre Gruft. Darunter drei Mitglieder der einflussreichen Familie von Oppen: „Die von Oppens haben Kossenblatt von 1580 bis 1699 regiert“, erzählt Krüger. Sie verwalteten das Gutshaus, ungefähr dort, wo später das Schloss erbaut wurde.

Ein paar Schritte weiter liegt die Gruft von Johann Albrecht von Barfus, der im 17. Jahrhundert große militärische Schlachten, vor allem gegen das osmanische Reich, führte. Er plante den Bau des Kossenblatter Schlosses, verstarb aber noch in der Anfangszeit der Bauphase im Jahr 1704. Seine Witwe Eleonore von Barfus ließ den Bau fortführen. „Nicht einmal alle Kossenblatter wissen, dass hier so eine bedeutende Persönlichkeit begraben ist“, vermutet der Ortsvorsteher.

Als vor einigen Jahren die Kirchenmauer abgetragen wurde, stießen Arbeiter auf eine weitere Gruft. „Wir konnten aber bis jetzt nicht herausfinden, wer dort begraben ist.“ Die Gruft ist momentan abgedeckt. Krüger verweist darauf, dass die komplette Fläche um die Kirche herum der alte Friedhof war: „Hier waren überall Gräber.“

An zwei Stellen sind dort Gedenktafeln mit Namen angebracht, die an die Verschollenen und Verstorbenen Kossenblatter im Ersten und Zweiten Weltkrieg erinnern. Um die Pflege dieser Gedenkorte kümmern sich laut Krüger engagierte Anwohner. „Die braucht man, damit das alles so erhalten bleibt.“