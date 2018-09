Fehde mit dem Landkreis

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Der Landkreis Uckermark will sich die Klage von vier Gemeinden des Amtes Oder-Welse gegen die Kreisumlage nicht gefallen lassen. In einer Eilentscheidung geht die Behörde jetzt in Berufung. Das Urteil dürfte für alle Städte und Gemeinden von Bedeutung sein.

Normalerweise haben Landkreise keine eigenen Einnahmen mit Ausnahme einiger Gebühren. Deshalb decken sie einen Großteil ihres Personalkosten- und Verwaltungsbedarfs, ihrer Zuschüsse für den Nahverkehr sowie Teile der Sozialausgaben aus der sogenannten Kreisumlage. Das ist ein prozentualer Betrag, der von allen Städten und Dörfern der Uckermark aus ihren Einnahmen zu bezahlen ist. Aufgrund des enormen Schuldenbergs in den vergangenen Jahren lag der Landkreis stets ganz weit oben.

Doch dann geriet das Amt Oder-Welse in Clinch mit dem Landkreis. Grundsätzlich gehören die dortigen Dörfer zu den ärmsten in ganz Brandenburg mit anhaltend schlechter Haushaltsausstattung. Und so führen Schöneberg, Pinnow, Passow und Landin nun einen Finanzkrieg mit der Uckermark. Vorerst mit Erfolg. Es geht um die Kreisumlage für die Jahre 2015 und 2016. Das Verwaltungsgericht Potsdam hat im Mai den Klagen stattgegeben. Demnach muss der Landkreis einen Teil seiner Kreisumlage an die vier Dörfer zurückzahlen. Das Gericht begründete seine Entscheidung unter anderem damit, dass bei der Festsetzung der Kreisumlage nicht nur der Finanzbedarf des Kreises, sondern auch der der kreisangehörigen Gemeinden Berücksichtigung finden müsse.

Die Sache ist von größerer Tragweite. Denn bisher wurde ein einheitlicher Prozentsatz für alle Kommunen festgelegt. Wie nun die Finanzierung einer Kreisverwaltung unter Berücksichtigung einzelner Finanznöte aussehen soll, ist unklar. Unter Berufung auf das derzeitige Urteil könnten auch Gemeinden in anderen Kreisen gegen die Kreisumlage vorgehen, ungeachtet der Tatsache, wer das entstehende Loch in den Behörden stopfen könnte.

Vorausgegangen war auch eine Kritik des Kreises an der Haushaltsführung im Amtsbereich Oder-Welse. Nun geht die Uckermark erwartungsgemäß in Berufung, um sich das Geld doch wieder zurückzuholen und auch weiteren Klagen für die Jahre 2017 und 2018 vorzugreifen. „Das Urteil des Verwaltungsgerichts Potsdam ist nach eingehender juristischer Prüfung – auch durch den Prozessvertreter des Landkreises – durchaus kritisch zu bewerten“, heißt es in der Begründung der Eilentscheidung. Es sei keine einheitliche Rechtsprechung auszumachen. Bei einer Berufung muss nun das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eine Entscheidung treffen, auch unter Hinzuziehung früherer Urteile in ähnlichen Angelegenheiten.

Unabhängig von der Klage der vier Oder-Welse-Dörfer sind aber auch Kreistagsmitglieder der Uckermark parteiübergreifend der Meinung, die Finanzlage der Kommunen zu verbessern und die Kreisumlage weiter zu senken. Federführend war hierbei die CDU. Sie forderte einen Rückgang um zwei bis drei Prozent. In den Jahren 2015 und 2016 lag sie bei 47,9 Prozent, derzeit ist sie auf 45,9 Prozent herabgesetzt.