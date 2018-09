Debatte über Stadtfestzukunft

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Im Kulturausschuss hat die Vorsitzende Rosemarie Jurisch die Zukunft das Stadtfestes in seiner jetzigen Form in Frage gestellt. Hintergrund sind die auf rund 34 000 Euro gestiegenen Kosten.

Die Summe habe sie schon einigermaßen erschlagen, erklärte die Ausschussvorsitzende, nachdem Altstadtmanagerin Kerstin Müller eine Bilanz des Beeskower Stadtfestes gezogen hatte. Gefeiert hatten die Beeskower vom 1. bis 3. Juni. Im großen Festzelt auf dem Markt gab es viel Livemusik, daneben wurde Beachvolleyball gespielt, die offenen Höfe in der Altstadt lockten am Sonnabend viele Gäste an, noch mehr kamen am Sonntag zum vom Leichtathletikverein organisierten Altstadtlauf. Gut besucht, so Kerstin Müller, sei auch die große Kindertagsfeier mit Bastelstraße gewesen.

Gut 34 000 Euro wurden für das Fest fällig, so die Altstadtmanagerin. Knapp 4000 für das Zelt, das wegen des schlechten Wetters an diesem Woche „altstadtfestrettend“ gewesen sei. 10 000 Euro wurden für die verschiedenen Programmpunkte im Zelt gezahlt, für Sänger und DJ. Sicherheitsdienst und Veranstalterkosten schlugen mit gut 4600 Euro zu Buche, 4400 kosteten Bühne, Technik und Dekoration, knapp 2000 wurden für verschiedenste Werbeformen ausgegeben. 15 Paare beteiligten sich am Beachvolleyballturnier, für die An- und Abfuhr des Sandes hat die Stadt knapp 4800 Euro bezahlt. Kleinere Positionen waren Taxikosten und Müllentsorgung, über die genaue Zahlung an die Gema werde noch verhandelt, so Kerstin Müller. 2200 Euro schließlich bekamen die Schauspieler, die in den offenen Höfen auftraten. Keine Angaben gab es zu Einnahmen, beispielsweise zu Standgebühren der Gastronomen, die durch die Versorgung der Festgäste Geld verdient haben.

Ein erster Vorschlag von Rosemarie Jurisch für die Zukunft lautete, das Beeskower Familienfest zum Kindertag als Alternative zum Stadtfest zu feiern und die Lange Nacht als eigentliches Stadtfest. Immer wieder höre sie von den Beeskowern, dass diese Lange Nacht das „viel schönere Fest“ sei.

Im Ausschuss gab es Widerspruch. Helene Radam erinnerte an die „Offenen Höfe“. Das Format sei so etwas ein Alleinstellungsmerkmal zum Stadtfest. Die Kosten für das Theaterensemble im Verhältnis zu andere Positionen günstig. Barbara Buhrke fand den Aufwand für das Beachvolleyballturnier recht hoch. 15 Teams hatten mitgemacht. Das Thema wurde auch nach der Sitzung diskutiert. Warum müsse man Sand im Zentrum aufschütten, wenn das so teuer sei. Am Spreepark gibt es zwei nur selten genutzte Beachvolleyballfelder. Die Anlage auf der Spreeinsel wächst sogar langsam zu. Auch andere Mitglieder des Ausschusses warnten vor dem Vergleich von Langer Nacht und Stadtfest. Erstere richte sich doch zuerst an ein erwachsenes Publikum, beim Stadtfest sollten die Kinder im Mittelpunkt stehen. Das Familienfest sei vom Stadtfest getrennt worden, weil es vollkommen frei von kommerziellen Interessen sein soll. Schließlich einigte sich der Ausschuss darauf, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die unter Einbeziehung des Familienbündnisses berät, wie es in den kommenden Jahren weitergehen könnte. Zur nächsten Ausschusssitzung sollen Vorschläge vorliegen, ein Konzept beschlossen werden. Denn Kerstin Müller mahnte an, dass sie im Oktober, spätestens November mit den Vorbereitungen für das Fest im kommenden Jahr beginnen muss. Den Termin hat sie schon einmal benannt. Gefeiert werden soll am 1. und 2. Juni.