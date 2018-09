Geschwisterkinder lernen an einer Schule

Andreas Wendt

Potsdam (MOZ) Auch nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg (OVG) aus dem Jahr 2015, das eine pauschale Unterbringung von Geschwisterkindern in Brandenburgs Schulen untersagt, wird die familienfreundliche Regelung weiterhin größtenteils angewandt.

Wie das Brandenburger Bildungsministerium am Mittwoch mitteilte, sind für das Schuljahr 2018/19 insgesamt 59 Anträge auf Gestattung des Besuchs der örtlich unzuständigen Grundschule ausschließlich nach der sogenannten Geschwisterkind-Regelung gestellt worden, 51 wurden nach Einzelfallprüfung genehmigt.

Lediglich in acht Fällen sei es nicht möglich gewesen, Geschwisterkinder an der von den Eltern gewünschten Schule aufzunehmen, was unter anderem an fehlenden Kapazitäten der betreffenden Grundschule lag. „Es ist sinnvoll, dass Geschwisterkinder dieselbe Schule besuchen können. Sie haben den gleichen Schulweg und ähnliche Tagesabläufe. Das erleichtert den Eltern die Organisation“, verteidigt Bildungsministerin Britta Ernst die Regelung. Unter Einhaltung der rechtlichen Bedingungen versuche das Ministerium, die Interessen von Eltern und Geschwisterkindern zu berücksichtigen.

Das OVG hatte die bis 2015 geltende Pauschalregelung beanstandet und auf eine Einzelfallprüfung gepocht. Allein das Merkmal „Geschwisterkind“ reiche nicht aus, um Anträge zu genehmigen.