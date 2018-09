„Genehmigung lückenhaft“

Nadja Voigt

Altwustrow (MOZ) Zu der MOZ-Meldung vom vergangenen Freitag, dass auf der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung in Oderaue erneut um das gemeindliche Einvernehmen für eine geänderte Baugenehmigung am alten Standort nachgesucht werden wird, hat sich Udo Schagen aus Altwustrow zu Wort gemeldet. „Nach wie vor besteht ein Baustopp für den Standort am Dorfeingang, verhängt vom Verwaltungsgericht. Das Landratsamt hat dagegen Widerspruch beim Oberverwaltungsgericht erhoben, auch der Bauherr, dieser allerdings bisher ohne Begründung.“ Die Baubehörde habe offenbar inzwischen selbst erkannt, schlussfolgert er aus dem Tagesordnungspunkt auf der nächsten Gemeinderatssitzung in Neureetz, dass ihre ursprüngliche Genehmigung in mehreren Punkten lückenhaft und damit unklar war. „Offenbar war einerseits die Zufahrt (über den Rundweg!) nicht ordentlich beantragt und gleichzeitig war die Abdeckung in der Baugenehmigung nicht eindeutig geregelt. Das hatten wir ja unter anderem selbst immer schon bemängelt“, so Udo Schagen. „Das Verwaltungsgericht hatte uns ja durch den verhängten Baustopp auch Recht gegeben.“

Zu dieser nun vom Bauamt/Landrat neu gefassten, weil wesentlich ergänzten, Baugenehmigung muss das Gemeindliche Einvernehmen eingeholt werden, erklärt Udo Schagen für die am 1. Oktober geplante Sitzung. und fragt, ob die die vielen an verschiedenen Stellen beratenen möglichen Alternativen, die das Dorf entlasten könnten, nun keine Rolle mehr spielen werden.

„Schon der einstimmige ablehnende Beschluss der Gemeindevertretung, zahlreiche Stellungnahmen in den Medien und der Baustopp-Beschluss des Verwaltungsgerichts haben uns Recht gegeben. Die neue Form der Baugenehmigung ist daher auch in vollem Umfang durch die Gemeinde zu beurteilen und kann daher nur abgelehnt werden“, so der Altwustrower. Die Gemeindevertreter sollten das aber nicht unbegründet tun, mahnt er, sondern dafür sorgen, dass eine Begründung ins Protokoll aufgenommen wird.(nv)