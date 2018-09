Vorverkauf zum Uniball startet am 1. Oktober

MOZ

Frankfurt (Oder) Die Viadrina lädt am 17. November zum 24. Uniball in das Kleist Forum ein. Der Kartenverkauf dafür startet am dem 1. Oktober.

Frankfurter und Freunde der Viadrina sind eingeladen, gemeinsam mit Studierenden, Mitarbeitern und Alumni der Universität eine rauschende Ballnacht zu feiern. Der Ball steht im Zeichen der Graduierten, die tagsüber bei feierlichen Zeugnis-Verleihungen aller drei Fakultäten Zeugnisse erhalten.

Getanzt und gefeiert wird auf insgesamt drei Floors: Die Band „Funk Street“ bringt mit ihren Interpretationen von Stevie Wonder-, James Brown- oder Tina Turner-Hits den großen Saal in Stimmung. Auf dem Dancefloor spielt die Band „Gentlemen‘s Blues“ bekannte Blues-, Rock’n’Roll- und Pop-Songs in eigenen Versionen. Höhepunkt des Abends ist das Abschiedskonzert der Viadrina-Band „Kuwi-Stars“, zu dem ehemalige Mitglieder extra anreisen. Im Club steht der Berliner DJ DK an den Plattentellern und legt Hip-Hop, Soul- und Dance-Klassiker auf.

Weitere Informationen zum Uni-Ball 2018 unter: www.europa-uni.de/uniball