Müllfahrer prüfen Tonneninhalt weiter

Christian Schönberg

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die Abfall-Wirtschaftsunion Ostprignitz-Ruppin (AWU) hat 2017 einen etwas hören Umsatz machen können als ursprünglich geplant. Insgesamt flossen achteinhalb Millionen Euro in die Kasse. Das waren rund 300 000 Euro mehr als im Planansatz.

2017 sei alles in allem aber ein „turbulentes Geschäftsjahr“ gewesen, wie Matthias Noa dem Kreis- und Finanzausschuss erläuterte. Einen harten Schnitt habe es wegen eines Importstopps durch einen großen globalen Abnehmer, der Volksrepublik China, gegeben. „Dadurch konnten wir die Erlöse auf Folien nicht mehr so abrufen wie bisher“, so Noa. Bei Altpapier habe es zudem einen plötzlichen drastischen Preisverfall gegeben, was sich auf die Erlöse niedergeschlagen habe. Dieser Preisverfall zog sich laut Noa bis 2018 hin. Trotz dieser harten Einschnitte haben neue Entsorgungsprojekte für Gewerbetreibende und vor allem das äußerst stabile Geschäft mit der kommunalen Sammlung dafür gesorgt, dass bei einem, so Noa, „starken Rauf und Runter“ insgesamt die Umsatzlage positiv blieb.

An seinem Mitarbeiterstamm werde die AWU deshalb weiter festhalten. Bislang werden 99 Männer und Frauen in dem Unternehmen beschäftigt. Außerdem gibt es neun Auszubildende. „Das sind zehn Prozent vom gesamten Mitarbeiter-Stab – ein guter Wert“, sagte Noa. Nachwuchs ist auch wichtig bei einer älter werdenden Belegschaft. Noa sprach dem Ausschuss gegenüber von „viel Krankenstand“ und einer „leichten Zunahme von Langzeiterkrankten“.

Auf Nachfrage von Siegfried Wittkopf (für Linke), wie sich die Fehlwurf-Lage entwickele, sagte Noa, dass es sich gebessert habe, seitdem 2016 eine Kampagne dagegen gestartet worden war. „Das hat Wirkung gezeigt“, sagte der AWU-Geschäftsführer. Doch auch jetzt komme es vor, dass Tonnen stehen gelassen werden, weil sie nicht das enthalten, was eingeworfen werden darf. „Richtig tief hineingucken können wir nicht überall“, so Noa. Aber oberflächlich wird immer noch geprüft. Wenn Fehlwürfe enthalten sind, wird dazu aufgefordert, den Müll umzusortieren.(crs)