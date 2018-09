Besuch für Baby Melody

Dori Steinkraus

Seelow (MOZ) Der Landkreis hat seit August ein neues Angebot für junge Familien – den Babybesuchsdienst. Dafür wurde im Gesundheitsamt eine neue Stelle geschaffen. Eltern erhalten diverse Hilfs- und Unterstützungsangebote.Der Start erfolgte in der Sozialregion Ost, dem Altkreis Seelow.

Die zehn Wochen alte Melody blickt nur einmal kurz in die Runde. Die kleine Seelowerin weiß nicht, dass sie an diesem Tag im Mittelpunkt steht, kuschelt sich wieder an ihre Mutter Janette Werner und schläft ein. Sozialarbeiterin Claudia Riffer ist gekommen. Seit dem 1. August arbeitet sie im Gesundheitsamt des Landkreises. „Ich habe wahrscheinlich eine der schönsten Aufgaben in der Kreisverwaltung“, sagt sie lachend. Denn mehrmals in der Woche sucht sie Mütter und deren Babys auf.

Vor drei Jahren war bei der Gesundheitskonferenz des Kreises die Idee für einen Babybesuchsdienst geboren worden. „Die Mütter erhalten in den ersten Wochen von vielen Seiten Unmengen von Material und Werbeartikeln“, weiß Riffer als dreifache Mutter. „Doch mit der Geburt eines Kindes ändert sich in den Familien alles. Vor allem, wenn es das erste Kind ist.“ Die Mütter seien oft den ganzen Tag so beansprucht, dass sie kaum dazu kommen, sich mit den vielen Informationsmaterialien zu beschäftigen. In den ersten Wochen stehen meist Hebammen an ihrer Seite. Doch das endet in der Regel nach acht bis zehn Wochen. Dann will der Babybesuchsdienst einsetzen. Zumal angesichts der geringen Zahl der Hebammen in der Region manche Mütter nach der Entbindung allein zurecht kommen müssen.

„Nur durch eine Bekannte habe ich meine Hebamme in Lebus gefunden“, erzählt Janette Werner. Sie habe sie fantastisch unterstützt. Es sei schließlich ihr erstes Kind und da sei man vorsichtig, wolle alles richtig machen. Als sie Post von Claudia Riffer bekam, setzte sich sich umgehend mit ihr in Verbindung. Denn das neue Angebot ist freiwillig. „Ich schreibe den Familien und biete mein Kommen an, wenn das Baby zehn Wochen alt ist“, so Claudia Riffer. Mit dabei hat sie immer eine große Tasche. Der Landkreis spendiert den Neugeborenen ein schickes Badetuch und die Sparkasse ein ansehnliches Set mit Lätzchen und Babysocken. Dazu bringt sie eine dicke Mappe mit allerlei Info-Material mit. Das wird nicht einfach abgegeben.

„Ich weiß, dass die Mütter kaum dazu kommen, selbst alles zu lesen. Deshalb gehen wir das Material kurz durch“, betont die Sozialarbeiterin. Ihr und dem Gesundheitsamt gehe es darum, Müttern Hilfe und Unterstützung zu geben. „Es gibt mittlerweile ein gutes Netz von Angeboten, nur wissen viel zu wenige davon“, sagt die Sozialarbeiterin.

Aus ihrer 20-jährigen Arbeit in der Sozialstation der Diakonie weiß sie, wie schnell Familien überfordert werden, den Alltag kaum noch bewältigen und in einen Problem-Strudel geraten. Sie informiert, wo es Eltern-Kind-Gruppen, Babykurse oder Baby-Massage-Kurse gibt, wie etwa im Familienzentrum „Das Nest“ in der Berliner Straße in Seelow. Sie vermittelt Kontakte zum Netzwerk gesunde Kinder, gibt Hinweise bei Krankheit und Behinderungen, zu Impfungen und auch zu wirtschaftlichen Hilfen.

Janette Werner freut sich über den Besuch. „Man kommt wirklich kaum zu etwas“, gesteht die 27-Jährige. Ein paar Tipps seien schon hilfreich. Claudia Riffer bietet an, auch nach den Besuchen jederzeit bei ihr nachzufragen, auch bei wirtschaftlichen oder häuslichen Sorgen. Oder wenn es Probleme mit einem „Schreikind“ gibt. Claudia Riffer hält Kontakt zur Schreiambulanz im Strausberger Krankenhaus. „Wir organisieren, auch, dass die Mutter mit den Fachleuten zusammenkommt“, versichert sie. Das Thema Mobilität gebe es durchaus, vor allem für Alleinerziehende. Wenn das Kind zehn Monate alt ist, schaut sie – wenn es die Eltern wünschen – noch einmal vorbei. Das Angebot gibt es vorerst nur in der Sozialregion Ost. Der Bereich Nord mit dem Altkreis Bad Freienwalde soll als nächster folgen.

Kontakt zu Claudia Riffer: Tel. 03346 8506705, E-mail: gesundheitsamt@landkreismol.de