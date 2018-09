Garagenabriss bleibt Aufreger

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Seit Monaten ist es Thema in der Stadt: Der mögliche Abriss der 93 Garagen in der Fischer-, Berliner Straße und an der Mühlenfließaue. Eine Entscheidung steht immer noch aus. Die Betroffenen wollen Antworten.

407 städtische Garagen gibt es. Ein Teil davon, so hatte es die Verwaltung geplant, sollte abgerissen werden. Um, wie es hieß, der innerstädtischen Entwicklung nicht entgegen zu stehen. Betroffen sind die Garagen in der Berliner Straße, an der Mühlenfließaue und an der Fischerstraße hinter der Post. Sie sollen weichen, um Bauland für Eigenheime vorhalten und Platz für Stellflächen im Zuge der Neuausrichtung des alten Postgebäudes schaffen zu können. Beschlossen ist noch nichts. Vor allem, weil die Betroffenen dagegen Sturm laufen, wie diese Zeitung berichtete.

Die Beschlussvorlage wurde im März zurückgenommen. Vorerst. Die Stadtverordneten beauftragten stattdessen die Verwaltung, die Eigentümer anzuhören und zu analysieren, wie die Auslastung ist. Dem folgte eine Einwohnerversammlung im Mai, die zu mehr Unzufriedenheit als zu Verständnis bei den Betroffenen führte. Eine von der CDU-Fraktion eingebrachte Beschlussvorlage in die Stadtverordnetenversammlung im Juli wurde von selbiger wieder zurückgezogen.

Damit ist das Thema aber nicht vom Tisch. Dafür sorgen die Garagenbesitzer. In den Stadtverordnetenversammlungen stellen sie Fragen. So auch während der Einwohnerfragestunde der jüngsten Sitzung. Zum dritten Mal erinnerte Bernd Hoffmann als einer der Garagenbesitzer der Berliner Straße den Stadtverordnetenvorsteher an die Beantwortung seiner Frage. Er wollte wissen, warum der Beschluss vom 16. November 2006 am 15. Juli 2010 von den Stadtverordneten wieder aufgehoben wurde. Der Beschluss hatte den Bestand der Garagen bis 2025 festgeschrieben. „Wir hätten gern endlich eine Antwort von ihnen“, wandte sich Hoffmann an Jörg Grundmann (Linke). Der Stadtverordnetenvorsteher sicherte ihm zu, eine Antwort zu bekommen. „Noch vor der Kommunalwahl und noch in diesem Jahr“, betonte Grundmann.

Daran haben die Betroffenen ihre Zweifel. „Was bedeutet das, wenn man ein Vierteljahr keine Antwort auf die Frage bekommt“, so Axel Dolata, der sich mit sechs anderen Garagenbesitzern in dieser Woche dazu austauschte. Das sei doch eines kommunalen Abgeordneten unwürdig, ein Thema aussitzen zu wollen. Auch Ekkehard Matzdorf kann das nicht verstehen. Er hatte in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung wiederholt an Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) appelliert, das Thema auf Eis zu legen oder in der Versenkung verschwinden zu lassen, um des Stadtfriedens willen.

Bis auf wenige, wie etwa Marco Büchel und Steffi Ross (beide Linke), hätte sich kaum einer der Abgeordneten für das Thema interessiert. „Wir würden gern mit ihnen reden, haben Kompromisse angeboten“, so Axel Dolata. Wenn jemand an einer Lösung interessiert sei, dann gehe man doch auf den anderen zu und rede mit ihm darüber. „Doch das Thema wird offenbar ignoriert“, meint der Bad Freienwalder. Zudem glauben er und die anderen Garagenbesitzer nicht, dass es wirklich so viele Bauwillige gibt, wie von der Verwaltung als Begründung für den Abriss immer wieder angegeben wird. „Die Verwaltung soll erst einmal offen legen, wie viele Bauanträge es tatsächlich gibt“, sagt Bernd Hoffmann und fordert endlich Antworten auf die Fragen der Garagenbesitzer.