Monster Truck Show zu Gast in Velten

Wiebke Wollek

Velten In 40 Ländern ist die Familie Stey aus Mittelfranken mit ihren Monster-Trucks bereits zu Gast gewesen. Für vier Vorführungen sind die Schausteller nun in Velten auf dem Deeg-Parkplatz in der Berliner Straße. Der Aufbau hat bereits begonnen.

15 ausgebildete Stunt-Männer aus Deutschland, Spanien, Italien, England und Frankreich bieten dem Publikum am 23. und 30. September sowie am 3. und 7. Oktober – jeweils ab 11 Uhr – ein etwa 100-minütiges Programm voller atemberaubender Künststücke der riesigen Fahrzeuge. Die Manöver sind teilweise so waghalsig, dass die Akteure immer schon mit einem Bein im Krankenhaus stehen, wie sie selbst sagen.

Für die Aufführung am Sonntag, 23. September, verlost der Generalanzeiger drei mal zwei Freikarten. Die ersten drei Anrufer, die heute zwischen 14 und 14.15 Uhr unter der Telefonnummer 03301 596322 durchkommen, haben gewonnen. (wol)