Kitas als „nationale Aufgabe“

Michael Gabel

Berlin (MOZ) Viel Platz zum Spielen, dazu der Schwerpunkt Sprachförderung – die Kita „mittendrin“ in Berlin-Mitte ist so etwas wie ein Vorzeigekindergarten.

Am Mittwoch diente er Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) als Kulisse, um Details ihres „Gute-Kita-Gesetzes“ vorzustellen. Ihr Entwurf sieht zum einen Verbesserungen bei der Betreuungsqualität vor. Zum andern würden deutlich mehr einkommensschwache Familien vollständig von den Kita-Gebühren befreit, sagte die Ministerin. Das Kabinett hat den Gesetzentwurf inzwischen gebilligt.

Bis 2022 will der Bund 5,5 Milliarden Euro investieren. Dass damit erstmals zentral Geld in die Kita-Qualität gesteckt wird, begründete Giffey mit einer „nationalen Aufgabe“. „Wir wollen erreichen, dass es jedes Kind in Deutschland packt – ganz gleich, ob die Eltern arm sind oder reich, ob zu Hause Deutsch gesprochen wird oder nicht.“ Hintergrund: Von den rund 4,6 Millionen Kindern unter sieben Jahren besuchen derzeit nur etwa drei Millionen eine Kita. Diese Quote soll laut Giffey erhöht werden, „um mehr Chancengerechtigkeit zu erreichen und um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern“.

Einheitliche Standards fehlen in dem Entwurf. Giffey will den Ländern nur „einen Instrumentenkasten“ liefern, wie sie sagte. Vor Ort solle dann entschieden werden, ob man zum Beispiel die Betreuungsschlüssel verbessert, mehr Sprachförderung anbietet oder Gebühren erlässt.

Grünen-Chefin Annalena Baerbock kritisierte den Verzicht auf klare Qualitätsstandards. „Kinder müssen sich auf eine hochwertige Kindertagesbetreuung verlassen können müssen, egal in welchem Bundesland sie leben“, forderte sie.