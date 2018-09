Jugendnationalspieler kommt zum OHC

Steffen Kretschmer

Oranienburg (OGA) Der Oranienburger Handballclub hat trotz laufender Saison in der 3. Liga noch einen Transfer getätigt. Paul Friedrich Porath ist seit dem vergangenen Wochenende für den Verein spielberechtigt und saß bei der Partie gegen die HSG Ostsee sogar schon mit auf der Bank. Der 22-jährige Torwart kommt vom HC Empor Rostock.

In der Hansestadt handballerisch groß geworden, schaffte Porath als 18-Jähriger beim HC Empor den Sprung in die erste Männermannschaft. Drei Jahre lang gehörte er zum Kader des damaligen Zweitbundesligisten. „Wir sind dann abgestiegen und ich blieb dem Verein treu“, sagt Paul Porath. Aufgrund einer Ellenbogenverletzung im vergangenen Jahr rutschte er aus dem Kader des ersten Teams.

Nach Oranienburg kam der Torhüter über private Kontakte – einerseits aus dem Umfeld der Familie, andererseits zum OHC-Vizepräsidenten Ralf Nickel. Im Berliner Raum wird Paul Porath nun seine nächsten sportlichen und beruflichen Schritte gehen. „Ich beginne ein duales Studium im Gesundheitsmanagement in Berlin.“

Der OHC war nicht unbedingt in der Not, einen Torwart zu verpflichten, tat dies eher aus perspektivischen Gründen. Aktuell kann Trainer Christian Pahl damit auf drei Schlussmänner zurückgreifen. Alle drei – Simon Herold, Ivan Szabo und jetzt Paul Porath. Dass alle drei auf einem hohen Level agieren, „ist kein Problem für mich. Ich denke, das spornt zu besseren Leistungen an“, so der Youngster unter den Keepern. Der OHC-Coach und Sportliche Leiter, Christian Pahl, wollte die Gelegenheit, solch einen Mann zu bekommen, nutzen. Daher kam es zu dieser Verpflichtung zu einem eher ungewöhnlichen Zeitpunkt. Pahl: „Wer weiß, ob er im nächsten Jahr noch zu haben wäre?“

Paul Porath kommt trotz seiner erst 22 Jahre schon auf eine Menge Erfahrung. Er bestritt 60 Jugend- und Junioren-Länderspiele. Am vergangenen Wochenende streifte er sich das erste Mal ein Oranienburger Trikot in einem Pflichtspiel über. Zum Einsatz kam der Keeper, der die Nummer 25 trägt, aber noch nicht. „Das ist nicht schlimm. Ich trainiere jetzt seit vier Wochen in Oranienburg mit und finde die Truppe richtig gut.“

Oft ist in den vergangenen Jahren darüber gesprochen worden, dass der Oranienburger HC mit Herold/Szabo vielleicht das beste Torhüter-Duo der 3. Liga besitzt. Da nun mit Porath ein weiterer starker Mann dazu kommt, steht Pahl vor einer ungewohnten Konstellation. Denn bisher konnten sich die etablierten Keeper darauf verlassen, regelmäßig ihre Einsatzzeiten zu bekommen. „Wir leben davon, dass unsere Torhüter viele Bälle halten“, sagt der Trainer, der es absolut positiv sieht, „dass Paul vom ersten Tag an die Last nicht alleine tragen muss.“ Christian Pahl weiß aber auch, dass er nun für die Besetzung der Position zwischen den Pfosten über eine „Luxussituation“ verfügt, „die moderiert werden muss“.

Ob dies auch in der Spielzeit 2019/2020 getan werden muss, wird sich zeigen. Denn dass Paul Friedrich Porath ein Vorgriff auf die Zukunft ist, wird nicht nur mit Blick auf dessen Alter deutlich, sondern ist vom Verein mit den eingangs erwähnten „perspektivischen Gründen“ auch klar kommuniziert.

Der Vertrag von Ivan Szabo, der an der Seite von Simon Herold im Kasten des OHC in den zurückliegenden Jahren immer wieder Top-Leistungen abrufen konnte, läuft am Ende dieser Drittliga-Saison aus. Ob er auch darüber hinaus das Oranienburger Trikot tragen wird, wird sich zeigen. Dass es Szabo nicht leicht fällt, Beruf, Familie und den Sport unter einen Hut zu bringen, ist ein offenes Geheimnis. „Das erzähle ich seit Langem“, sagt der Keeper. „Deshalb habe ich ja auch immer nur Jahresverträge.“ Ivan Szabo kennt die Zukunftsvisionen des Vereins, welche mittel- bis langfristig auch den Aufstieg in die 2. Bundesliga vorsehen. Selbstbewusst sagt er aber, „dass ich in einer Verfassung bin, in welcher ich wohl bei nahezu jedem Drittligisten spielen könnte. Die Belastung ist zwar riesig, aber es macht einfach unwahrscheinlich viel Spaß. Ich hatte jetzt beim OHC einen soliden Saisonstart, auf den ich aufbauen kann. Ich fühle mich nach wie vor sehr wohl in Oranienburg.“

Bis zum Ende der Saison sind ohnehin noch viele Spiele zu absolvieren. Und in diesen wird Szabo wie gewohnt mit Simon Herold und nun auch mit Paul Friedrich Porath, für den er ausschließlich lobende Worte findet, um den Platz zwischen den Pfosten kämpfen. „Paul ist völlig in Ordnung und ein angenehmer Typ, der sich super integriert hat. Ich möchte jetzt nicht in der Haut des Trainers stecken, wenn er den Kader verkündet.“