Vortrag über von-Hardenberg-Kaserne

Jens Sell

Strausberg (MOZ) „Von-Hardenberg-Kaserne“ – der Name ist vielen Strausbergern ungewohnt und sperrig. Wieso wird kein Vorname angegeben?, fragt sich mancher. Antworten darauf hat der Militärhistoriker Gerd-Ulrich Herrmann, und er gibt sie am 26. September, 17 Uhr, im Stadtmuseum bei einem Vortrag. Der dreht sich um das Leben und Wirken derer von Hardenberg ebenso wie um die Geschichte der Liegenschaft, die von 1936 bis 1939 gebaut wurde. Gerd-Ulrich Herrmann geht in seinem Vortrag ausführlich auf den Werdegang des Carl Hans Graf von Hardenberg vom erzkonservativen Militär zu einem entschlossen Widerstand leistenden Offizier ein. Die strenge militärische Erziehung durch seinen Vater, die Zeit als Fahnenjunker im 1. Garderegiment zu Fuß Potsdam, seine militärische Laufbahn, die ihn immer wieder mit alten „Potsdamern“ aus dem gleichen Regiment zusammenführte wie Oppen, Tresckow und Kleist, hatten ihm auch den preußischen Ehrbegriff verinnerlicht. Doch auch die protestantische Überzeugung, dass vor Gott alle Geschöpfe gleich seien, prägte ihn. Insofern stand er den Nationalsozialisten mit ihrer Herrenmenschen-Ideologie zumindest skeptisch gegenüber. Deutlich wurde das auch in seiner eigenmächtigen Änderung des von der Kirche eilfertig modifizierten Patronatsgelübdes der evangelischen Pfarrer. Von Hardenberg als Patronatsherr strich die Passage, dass der Pfarrer dem Führer des Deutschen Reiches ewige Treue und Gehorsam zu schwören habe.

In seinem Vortrag offenbart Gerd-Ulrich Herrmann auch die Zäsuren im Leben des Offiziers von Hardenberg, die ihn zum tätigen Widerstand bewogen. Da kamen Offiziersehre und christliche Werte zusammen. In Friedersdorf ist die Marwitzsche Maxime zu lesen: „Wählte die Ungnade, wo Gehorsam nicht Ehre brachte“. „Dies trifft auch auf von Hardenberg zu, und zu dieser Tradition bekennt sich auch die Bundeswehr mit ihrer Benennung der Kaserne“, sagt Herrmann. Die Tradition der preußischen Reformer und antinapoleonischen Befreiungskriege verkörpert hingegen der Fürst Karl-August von Hardenberg. Und auch ihm gilt der Kasernenname.

