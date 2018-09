Skateranlage soll WC erhalten

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Der Skaterpark in Rehberge soll mit einer Toilette ausgestattet werden. Dies sieht eine Vorlage der Fraktion SPD/Freie Fraktion, der in der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung mehrheitlich zugestimmt wurde. Allerdings gibt es die Einschränkung „sofern keine Möglichkeit der Nutzung am Vereinsheim besteht“.

Der Skaterpark sei, wie vermutet, eine Attraktion, so die Fraktion in ihrer Beschlussvorlage. Mit der Anlage habe man ein wertvolles Angebote für die Jugendlichen geschaffen. Es gebe aber für die Gäste keine Toilette in der Nähe. Eine Anfrage der Fraktion im April 2018, ob die Skater die Toilette des FSV Vereinsheims nutzen könnten, sei abschlägig beschieden worden. „Aus unserer Sicht muss hier dringend eine Lösung gefunden werden“, heißt es.

Bauamtsleiterin Simone Rochow verwies darauf, dass lediglich eine Skateranlage gebaut werden sollte. Dabei war die Berücksichtigung von Sanitäranlagen, wie bisher auch bei allen weiteren freien Spiel- und Sportplätzen sowie Freizeitanlagen, nicht vorgesehen. Würde an dieser Stelle eine WC-Anlage errichtet werden, bestehe die Sorge, dass künftig diese Verfahrensweise nach sanitären Anlagen auch an weiteren Standorten gefordert werde. Dies sei weder finanziell noch personell darstellbar, so Simone Rochow.

Der „Snake Run“ sowie die zwölf weiteren Elemente der Anlage waren im April in Betrieb genommen worden. 550 000 Euro wurden investiert.