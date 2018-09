Polen träumt vom „Fort Trump“ an der Weichsel

Dietrich Schröder

Washington/Warschau (MOZ) Man erlebe gerade die besten polnisch-amerikanischen Beziehungen aller Zeiten, erklären die Staatspräsidenten beider Länder in Washington. Bereits kurz nach dem Treffen wird dann aber manches schon wieder relativiert.

Es sollte locker und spontan wirken, doch die Beobachter waren sich einig, dass Andrzej Duda seine Bemerkung auf der Pressekonferenz im Weißen Haus gut einstudiert hatte: „Wir können den Stützpunkt auch Fort Trump taufen“, sagte der 46-lährige Präsident Polens und meinte damit eine künftige ständige Basis von US-Soldaten in seinem Land.

Die Warschauer Führung wünsche sich solch einen Stützpunkt als Abschreckungsmaßnahme gegen „aggressives russisches Verhalten“, fügte Duda hinzu. Und tatsächliche zeigte der Namensvorschlag auch Wirkung auf Donald Trump, der geschmeichelt seine Lippen zu einem Lächeln verzog und seine Brust voller Stolz anhob.

Doch schon kurze Zeit später reagierte der Hausherr auf die ihm eigene Art: Sein polnischer Gast habe erklärt, dass Polen die Vorbereitung eines Standorts mit zwei Milliarden Dollar unterstützen wolle, verriet Trump aus den Gesprächen. Seine Worte, dass seine Regierung diese Bitte „sehr ernsthaft prüfen werde“, klang dagegen schon etwas ausweichend. Die Einrichtung einer solchen Basis müsse nicht nur von der militärischen Wirkung, sondern auch bezüglich der Kosten untersucht werden, sagte er.

Fachleuten ist klar, dass ein ständiges US-Kontingent an der Weichsel nicht nur gegen die Nato-Russland-Grundakte von 1997 verstoßen würde, in der die Stationierung von Truppen in den östlichen Nato-Mitgliedsstaaten begrenzt wurde. Sondern, dass dies auch russische Gegenreaktionen provozieren würde. Schon die Tatsache, dass sich als Reaktion auf die Ukraine-Krise seit dem vergangenen Jahr eine US-Panzerbrigade zu Übungen in Polen aufhält, die freilich aller sechs Monate ausgetauscht wird, und dass 4000 Nato-Soldaten (darunter auch deutsche) im Baltikum und Polen stationiert wurden, hatte die Stationierung russischer Kurzstrecken-Raketen im Gebiet Kaliningrad zur Folge.

US-Verteidigungsminister James Mattis betonte denn auch gleich im Anschluss an die Pressekonferenz, dass noch keine Entscheidung zu einer dauerhaften US-Truppenpräsenz in Polen getroffen worden sei. Und sein polnischer Kollege Mariusz Błaszczak fügte am Mittwoch hinzu, dass auch nicht über Kosten gesprochen wurde.

Die unterwürfigen Äußerungen ihres Staatspräsidenten, der auf der Pressekonferenz auch erklärte, dass man die von Trump verhängten Zölle gegen China „völlig verstehen“ könne, sorgten am Tag nach dem Treffen für heftige Debatten in Polen. Dazu trug auch ein Foto bei, dass bei der Unterzeichnung einer Vereinbarung über die wirtschaftliche Zusammenarbeit in Trumps Oval Office entstand. Während der Amerikaner dabei auf seinem riesigen Sessel thront, ist Duda an einer Tischkante zu sehen, an der er das Dokument im Stehen unterzeichnet.

Dass dieses Foto die Geringschätzung zeige, mit der Trump seinen Gast behandelt, meint nicht nur die regierungskritische Zeitung „Gazeta Wyborcza“. Andere Blätter stellen ein Foto von der Begegnung Trumps mit Nordkoreas Führer Kim daneben, bei der sich Trump um Augenhöhe bemühte.

Zu einem weiteren Thema waren sich Trump und Duda dagegen völlig einig: Die Pipeline Nord Stream 2, durch die ab Ende 2019 weiteres russisches Gas durch die Ostsee nach Deutschland fließen soll, ist beiden ein Dorn im Auge. Dass Deutschland „Milliarden und Milliarden von Dollar“ an Russland für seine Energieversorgung zahle, sei „unangemessen“ und „eine sehr schlechte Sache für die Menschen in Deutschland“, kritisierte der US-Präsident. Man werde mögliche Maßnahmen gegen das Projekt absprechen, heißt es in der Erklärung. Duda sprach von einer „riesigen Bedrohung“ für die Zuverlässigkeit der polnischen Energieversorgung. Sein Land werde deshalb mehr Flüssiggas aus den USA importieren, kündigte er an.