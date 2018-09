Stadtgarten kann auf Fördermittel hoffen

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Das Neuruppiner Kulturhaus Stadtgarten ist in die Jahre gekommen. Das Land Brandenburg hat der Verwaltung nun Fördermittel für eine Sanierung des Gebäudes in Aussicht gestellt. Allerdings sind daran Bedingungen geknüpft.

Stadt und Landesbehörden treffen sich regelmäßig zu strategischen Gesamtberatungen, in denen es auch um Zuwendungen an die Kommune geht. Bei dem jüngsten Treffen dieser Art war auch der Stadtgarten Thema. Nun liegt der Bericht aus dieser Sitzung vor. Ergebnis: Es gibt Fördermöglichkeiten für eine Sanierung des Kulturhauses. Aber die Stadt müsse das Nutzungs- und Betreiberkonzept aktualisieren und konkretisieren.

Dass es in diesem Bereich Nachholbedarf gibt, bestätigte Sabine Supke, Leiterin des Amtes für Stadtentwicklung. Es gebe zwar ein Nutzungs-, aber kein vollständiges Betreiberkonzept. Die Sanierung des Stadtgartens sei in eine Schieflage geraten. Erhoffte Fördermittel seien nicht geflossen. Darüber hinaus wurde in den vergangenen Jahren auch kein Geld für dieses Vorhaben in den städtischen Haushalt eingestellt. Die Aussage des Landes hält Sabine Supke nun für ein gutes Signal, dass sich in diesem Fall doch wieder etwas bewegt. (jvo)(Seite 3)