Angebote für Schleusenstraße zu teuer

Jan-Henrik Hnida

Woltersdorf (MOZ) Im November beschloss die Gemeindevertretung den grundhaften Ausbau der Schleusenstraße zwischen Blumen- und Kalkseestraße. Das Vorhaben liegt nun auf Eis, da die Angebote der Baufirmen höher gelegen haben, als die von der Gemeinde geschätzten Kosten von 2,5 Millionen Euro.

„Die Ausschreibung wurde aufgehoben“, verkündete Kerstin Marsand im Bauausschuss. Die Submission vom 12. Juli, also die Angebotsabgabe im Rahmen der Ausschreibung des Auftrags für Straßen- und Gleisneubau, habe zu einem „unwirtschaftlichen Ergebnis“ geführt, so die Bauamtsleiterin. Bei den neuen Ausschreibungen werde es kein Gesamtangebot für das Straßenbauprojekt mehr geben, sondern separate: Eines für den Gleisbau und eines für den Straßenbau und Entwässerungsanlagen. Die Ausschreibungen werden am 4. Oktober veröffentlicht. Weil neue Ausschreibungsverfahren laufen, wollte Marsand zu der genauen Angebotshöhe der Baufirmen nichts sagen.

Auch die Erneuerung der Interlakenstraße, der Paul-Singer-Straße und des Kleinen Weg müssen warten, weil die Angebote der Baufirmen teilweise doppelt so hoch lagen, wie die Kostenschätzungen der Gemeinde. Im November will Marsand einen genauen Zeitplan für die Straßenbauprojekte vorlegen.