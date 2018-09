Letztes Buch nach dem Tod

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) „Mein Herz schlägt für die Unangepassten. Und für die vermeintlich Schwachen, die unter deutschem Unrecht gelitten haben.“ Mit solchen Gedanken begründete die vor wenigen Wochen verstorbene Frankfurterin Karin Wolff, weshalb sie mehr als 200 Erzählungen, Romane und Gedichte, die ihr persönlich wichtig waren, aus dem Polnischen ins Deutsche übertragen hat.

Denn dass sie mehr als nur eine geistreiche Übersetzerin war, deren gewaltiger Wortschatz selbst feinste emotionale und gedankliche Differenzierungen der fremden Sprache erfasste, steht außer Frage. „Karin war eine außergewöhnlich engagierte Botschafterin der polnischen Kultur und Literatur“, schwärmt der in Gorzów lebende Publizist Leszek Bonczuk.

In der Freiheitsbewegung der Solidarnosc in den 1970er- und 80er-Jahre habe sie selbst ihre persönliche Freiheit gefunden, berichtete die Frankfurterin. Ihre Empfindsamkeit für Ungerechtigkeiten, aber auch die etwas borstige Art, mit der sie sich manchmal abschottete, resultierten aus Verletzungen in ihrer Jugendzeit. In der DDR war sie trotz eines ausgezeichneten Abiturs zunächst nicht zum Studium zugelassen worden, musste sich stattdessen „im sozialistischen Arbeitsprozess“ bewähren. Während eines wegen der schweren körperlichen Belastung notwendigen Klinikaufenthaltes brachte sich selbst die polnische Sprache bei.

Später lernte sie im Nachbarland viele Menschen kennen, die zwischen 1939 und 1945 unter deutscher Willkür und Herrschaft gelitten hatten – Polen, Juden, Roma. Erinnerungen, Erzählungen und Gedichte, die im Nachbarland über Vertreibung, Mord und Holocaust erschienen waren, übertrug sie ins Deutsche. Aber auch Märchen, historische Erzählungen und Romane, die deutschen Lesern näher bringen sollten, was die Menschen im Nachbarland prägt.

Für das Erscheinen vieler ihrer Übersetzungen musste sie jahrelang kämpfen – in der DDR ohnehin, aber auch nach der deutschen Vereinigung blieb das Interesse der Verlage an der Literatur der Nachbarn überschaubar. Ein Beispiel dafür sind die Erinnerungen des Zigeunerkünstlers Edward Debicki an den Zweiten Weltkrieg. Sie erscheinen erst jetzt – kurz nach dem Tod der Übersetzerin am 29. Juli.

Debicki war als Kind mit seiner Sippe auf Wanderschaft in Ostpolen – die Großfamilie bestand aus Musikern und Tänzern, die stolz darauf waren, „dass unser Orchester schon im 17. Jahrhundert an polnischen Königshöfen gespielt hatte“. Das Buch beschreibt, wie die Jahreszeiten, die strengen Sitten der „Zigeuner“ (Debicki selbst betrachtet diese Bezeichnung nicht als abwertend), ihre Nähe zur Natur, aber auch die Vorurteile vieler Menschen gegen sie, das Leben der von Dorf zu Dorf und Stadt zu Stadt ziehenden Gemeinschaft prägten.

Der Überfall der Deutschen auf Polen im September 1939 bricht dann als gewaltige Katastrophe über sie herein. Treibjagden und Massaker sind an der Tagesordnung, nicht nur von den deutschen Besatzern, deren „Nürnberger Gesetze“ die Zigeuner „neben Juden und Negern als Bedrohung der Rassenreinheit zur Ausrottung bestimmt“ hatte. Auch nationalistische ukrainische Banden gehen grausam gegen die Herumziehenden vor, die in Wäldern und bei „guten Menschen“ Schutz suchen.

Nachdem das Buch 2004 in Polen erschienen war – unterstützt von der Gesellschaft für Roma-Kultur in Gorzów, der Stadt, in der Debickis Sippe nach dem Krieg sesshaft wurde –, stellte es Karin Wolff bereits in ihrem „Herbstsalon der polnischen Literatur“ in Frankfurt (Oder) vor.

Doch es sollte 14 Jahre dauern, bis sich ein deutscher Verlag fand, der sich auch für ihre Übersetzung interessierte. Die Leiterin des kleinen Berliner Verlages „Friedenauer Presse“, Friedrike Jakobs, sorgte jetzt für eine erlesene Edition. Sie war von dem Manuskript begeistert, „weil man eine solche Sicht auf den Krieg noch nie gelesen hat. Und weil es trotz aller Grausamkeiten ein lebensfrohes Buch ist, das von großer Würde zeugt“.

Debickis Erinnerungen sind in der Reihe „Winterbuch“ des Verlages erschienen. Für Karin Wolff wird es am 27. Oktober eine Gedenkfeier im Frankfurter Kleist-Museum geben.

Edward Debicki: „Totenvogel“, aus dem Polnischen von Karin Wolff, Friedenauer Presse, 272 S., 22 Euro