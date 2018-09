Staat 4.0 hinkt hinterher

Christopher Braemer

Berlin (MOZ) Bitkom-Chef Bernhard Rohleder und der Vorsitzende des deutschen Normenkontrollrates (NKR), Johannes Ludewig haben am Mittwoch die Fortschritte bei der Digitalisierung der Verwaltung kritisiert und eine deutliche Tempoerhöhung gefordert.

„Wenn wir es ernst meinen mit den digitalen Bürgerdiensten, dann müssten wir das Tempo hier deutlich erhöhen.“, sagte der Chef des im Bundeskanzleramt angesiedelten unabhängigen Beratungsgremium am Mittwoch in Berlin. Bis 2022 will der Bund die öffentlichen Dienste komplett digitalisieren, was von Experten stark bezweifelt wird. Als unabhängiges Beratungsgremium der Bundesregierung und oberster Bürokratiewächter hat der NKR drei Gutachten vorgelegt und die Bundesregierung wiederholt zum Handeln aufgefordert.

„Von einer digitalen Verwaltung ist Deutschland noch weit entfernt“, sagte Bitkom-Chef Bernhard Rohleder. Bis jetzt liegt Deutschland bei der Digitalisierung im europäischen Vergleich weit abgeschlagen auf Platz 21, hinter Ländern wie Estland, Spanien und Malta.

Doch das Vorhaben der Bundesregierung, bis 2022 insgesamt 575 Verwaltungsdienstleistungen zu digitalisieren, gilt als stark gefährdet. Dem Handelsblatt liegt eine Aufstellung des Bundesinnenministeriums (BMI) vor, laut der sich die Länder erst bei 60 Prozent der Projekte verpflichtet haben, sie zu digitalisieren. Vor allem Bayern und Baden-Württemberg erschweren eine Kooperation, da sie ursprünglich eigene Pläne hatten, sagte Ludewig am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Auch andere Experten zweifeln das Vorhaben der Bundesregierung stark an. „Es ist extrem unwahrscheinlich, dass alle Verwaltungsdienstleistungen bis 2022 digitalisiert sind“, sagt Martin Schallbruch, Vizedirektor beim Digital Society Institute der Berliner Hochschule ESMT dem „Handelsblatt“.

Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland wünscht sich eine digitale Verwaltung und würde Online-Verwaltungsangebote gerne nutzen. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom mit mehr als 1000 Befragten ab 14 Jahren. Die Umfrage zeigt aber auch: 59 Prozent der Bürgern wollen nicht, dass ihre persönlichen Daten unter Behörden ausgetauscht werden. Das Onlinezugangsgesetz (OZG) wird damit vor erhebliche Herausforderungen gestellt.

„Der Modernisierungsprozess, der sich immer noch in seinen Anfängen befindet, ist hochkomplex und mit erheblichen Herausforderungen verbunden“, bestätigte ein BMI-Sprecher dieser Zeitung auf die Frage, ob das Regierungs-Update komplexer als gedacht sei. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung laufen die Kosten für das Regierungs-Update aus dem Ruder. Es seien 3,5 Milliarden Euro Steuergelder eingeplant, was einer Steigerung von 250 Prozent des ursprünglich geplanten Budgets entspräche, heißt es in dem Bericht. Die genaue Summer bestätigte ein weiterer BMI-Sprecher zwar nicht, aber er sagte: „Es zeichnet sich eine deutliche Erhöhung der bisher geplanten Ausgaben ab.“ Aus diesem Grunde werden derzeit die einzelnen Kostenpositionen noch einmal überprüft.