DTB-Präsident Klaus kritisiert Laver Cup

dpa-infocom

Hamburg/Chicago (dpa) Der Deutsche Tennis Bund steht dem von Roger Federer mit initiierten Laver Cup kritisch gegenüber. «Wir treten dafür ein, dass wir nicht immer mehr Wettbewerbe haben», sagte DTB-Präsident Ulrich Klaus der Deutschen Presse-Agentur.

«Es gibt inzwischen so viele Wettbewerbe. Ich glaube, dass wir uns keinen Gefallen tun.» Die zweite Auflage des Show-Wettbewerbs wird von Freitag bis Sonntag in Chicago ausgetragen, die Premiere fand vor einem Jahr in Prag statt. Nach dem Vorbild des Ryder Cups im Golf spielt ein Team Europa gegen ein Team Welt, Weltranglistenpunkte werden nicht verteilt. «Für uns hat das keinen sportlichen Wert», sagte Klaus.

Zur europäischen Mannschaft gehören Rekord-Grand-Slam-Sieger Federer (Schweiz), US-Open-Sieger Novak Djokovic (Serbien), Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev, Grigor Dimitrov (Bulgarien), David Goffin (Belgien) und Kyle Edmund (Großbritannien). In das Team Welt wurden Kevin Anderson (Südafrika), John Isner, Jack Sock, Frances Tiafoe (alle USA), Diego Schwartzman (Argentinien) und Nick Kyrgios (Australien) berufen. Teamkapitäne sind die Tennis-Ikonen John McEnroe (Team Welt) und Björn Borg (Team Europa).