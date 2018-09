Deutsch Borker im Glück!

Große Freude in Deutsch Bork: Insgesamt sind in der Freiwilligen Feuerwehr Deutsch Bork 18 Freiwillige, darunter drei Frauen, engagiert. © Foto: Insgesamt sind in der Freiwilligen Feuerwehr Deutsch Bork 18 Freiwilligem darunter drei Frauen, engagiert. Foto: P. Rückert

Pia Rückert

Deutsch Bork Was lange währt, wird endlich gut. Und lange gedauert hat es, ehe der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Deutsch Bork beginnen konnte. Bereits 2009 wurde ein Bauantrag gestellt, so Ortswehrführer Detlef Köppen in einem kleinen Rückblick. Die Wehr wurde 1934 gegründet, vorher gab es eine Spritzengemeinschaft in Zusammenarbeit mit den Nachbarorten. Das Feuerwehrhaus war schon damals zu klein. Selbst der Einsatzwagen, ein Barkas, passte nicht hinein, so dass die Kameraden in Eigenregie ein neues Tor errichten mussten. Besonders schwierig war es nach der Wende, da die DDR-Ausbildung nicht anerkannt wurde. 2005 haben 15 Kameraden ihre Ausbildung noch einmal absolviert. Derzeit besteht die Wehr aus 18 Mitgliedern, darunter drei Frauen. Der alte Barkas hat inzwischen seine Macken, immerhin stammt er aus dem Jahr 1966. Oft brachte er die Kameraden nur mit Mühe und Not an den Einsatzort. Ein neues Feuerwehrauto ist zwar da, aber das alte Haus ist viel zu klein für das neue Fahrzeug. Also muss zwingend ein Neues gebaut werden, um die Einsatzbereitschaft der Kameraden zu gewährleisten.

Der Weg zum neuen Feuerwehrhaus war steinig. „Wenn ihr etwas wollt, müsste ihr es beantragen“, hieß es aus der Amtsverwaltung. Und das tat man. Die Kameraden möchten auch ihr altes Feuerwehrhaus erhalten. Vielleicht wird ja mal ein Museum daraus.

Auch der Amtsausschuss Brück hatte das Gerätehaus in Deutsch Bork des Öfteren auf der Tagesordnung, erstmalig am 25. November 2013. „Insgesamt haben wir uns 14 Mal damit beschäftigt“, so Amtsdirektor Marco Köhler. Ursprünglich sollte es zeitlich mit dem Haus in Gömnigk gebaut werden, aber die Planung und auch die Finanzen passten nicht. 2013 ging man noch von einem finanziellen Aufwand von 90.000 Euro aus. Als vor zwei Jahren die Pläne konkretisiert wurden, waren es schon 390.000 Euro, inzwischen sind es mindestens 480.000 Euro. Das hängt nicht nur mit gestiegenen Materialkosten zusammen, auch die Firmenpreise sind nahezu explodiert, so Köhler. Inzwischen wird von einer Gesamtsumme über 540.000 Euro ausgegangen. Da kam eine Förderung gerade recht. Aus dem Kreisentwicklungsbudget stehen 75.000 Euro zur Verfügung. Im Frühjahr 2018 wurde das KIP (Kommunales Investitionsprogramm) neu aufgelegt und sogleich die Gelegenheit genutzt, einen Förderantrag zu stellen. Bereits im Mai erhielten die Kameraden eine Einladung ins Ministerium, was fast einer Förderzusage gleich kam. Ein vorzeitiger Maßnahmebeginn wurde beantragt, denn der Bau soll schnellstmöglich abgeschlossen werden.

Am vergangenen Dienstag gab es offiziell den Förderscheck über 211.000 Euro. Überreicht wurde er von Staatssekretärin Kerstin Lange. Sie dankte den Feuerwehrleuten für ihren großartigen Einsatz in diesem heißen Sommer. Gleichzeitig betonte sie, dass ein neues Katastrophenschutzgesetz in den Landtag eingebracht wird. Und zur Ausstattung der Feuerwehren gehöre nun mal auch ein Gerätehaus, eines mit Sanitärtrakt und Aufenthaltsraum. Das hatten die Deutsch Borker bisher nicht. Die Scheckübergabe wurde mit einer kleinen Feier zelebriert. Die Jagdhornbläsergruppe der „Freunde der Jagd“ aus Linthe läutete, beziehungsweise blies, das kleine Fest ein. Zum Anstoßen gab es Sekt und Orangensaft. Damit sich alle Anwesenden ein Bild von der Arbeit der Feuerwehr machen konnten, präsentierte die Jugendfeuerwehr zum Abschluss eine kleine Übung. Denn Nachwuchsarbeit steht auch in Deutsch Bork ganz oben. Im Frühjahr 2019 könnte es dann wieder eine kleine Feier geben, dann soll das neue Gerätehaus fertig sein.