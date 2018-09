Katzenhaus unter Quarantäne

Manuela Bohm

Falkensee (MOZ) Das Katzenhaus im Tierheim Falkensee ist für die kommenden sechs Wochen, bis Ende Oktober, geschlossen. Grund ist die Feline Panleukopenie (Katzenseuche). Zwei Katzenkinder sind derzeit erkrankt, zwei Todesfälle sind bereits zu beklagen. Mit der Quarantäne des gesamten Katzenhauses soll sowohl eine interne als auch eine externe Verbreitung verhindert werden.

Pensionskatzen können mit sofortiger Wirkung nicht mehr aufgenommen werden. Gleiches gilt für Abgabekatzen aus privater Haltung. Die Feline Panleukopenie ist hochansteckend und kann bei unzureichenden Hygienemaßnahmen schnell verschleppt werden. Darum müssen nunmehr auch die Streichelpaten im Katzenhaus ihre Aktivitäten einstellen. Interessenten für diverse Tierheimkatzen wurde abgesagt. Ebenso müssen Interessenten, die bereits Katzen reserviert haben, noch warten, bis die Quarantäne aufgehoben ist. „Wir gehen davon aus, dass durch das Maßnahmenpaket eine weitere Übertragung des für ungeimpfte Katzen extrem gefährlichen Parvovirus ausgeschlossen wird“, sagt die Katzenhausleiterin Dr. Heike Wegner.

Dennoch ist natürlich die Versorgung von Katzen in Not sichergestellt. Fundkatzen werden weiterhin in Obhut genommen.

Die Maßnahmen, Tierarztkosten und Verluste, weil keine Katzen vermittelt werden können, führen zu einem herben finanziellen Einschnitt. Der Tierschutzverein Tierheim Falkensee und Umgebung e.V. bitte daher um Spenden: Mittelbrandenburgische Sparkasse • IBAN: DE81 1605 0000 3812 0440 98 • BIC: WELADED1PMB