Nach der Pause aufgewacht

Martin Terstegge\moz

Elsterwerda Auch das zweite Auswärtsspiel haben die Handballerinnen des MBSV Belzig schadlos überstanden. Sie gewannen beim Elsterwerdaer SV 94 mit 25:14.

Nach diesem deutlichen Erfolg sah es zur Halbzeit noch nicht aus. Die Bad Belzigerinnen fanden zwar besser in die Partie, führten nach acht Minuten mit 3:0, doch dann gab es einen kleinen Bruch in ihrem Spiel. Die Deckung packte nicht mehr so energisch zu, die Gastgeberinnen kamen zu Torerfolgen. in der 21. Minute waren sie auf 6:7 dran, doch binnen drei Minuten hatten sich die Gäste einen respektablen Fünf-Tore-Vorsprung (11:6) heraus gespielt.

Aber die Elsterwerdarinnen steckten nicht auf, kamen in Person von Silke Fastert zurück. Mit der Linkshänderin auf der Rechtsaußenposition hatte die MBSV-Deckung ihre Schwierigkeiten. Sie brachte ihr Team in der 30. Minute auf 10:12 heran. Doch mit der letzten Aktion der ersten Hälfte verwandelte Josefine Hoffmann ihren Siebenmeter zur 13:10-Pausenführung.

In der Kabine ermahnte Trainer Denis Wandersee seine Spielerinnen mit mehr Tempo zu spielen, da der Gegner einen erheblich höheren Altersdurchschnitt besitzt.

Die Anweisung wurde befolgt und prompt stellte sich der Erfolg ein. Auch in der Defensive gelang es nun häufiger frühzeitig den Ball zu erobern und über den Tempogegenstoß erfolgreich abzuschließen. In der 40. Minute betrug der Vorsprung schon 18:12, fünf Minuten später traf Jessica Zithier sogar zum 22:12.

Angesichts des klaren Vorsprungs wurden einige Möglichkeiten fahrlässig liegen gelassen, so dass beim Abpfiff „nur“ ein 25:14-Ertolg stand. „Im zweiten Durchgang haben wir verworfen, doch das ist Jammern auf hohem Niveau“, meinte Trainer Wandersee.

An diesem Sonntag (23. September) ist um 14 Uhr der HSV Wildau zu Gast in der Albert-Baur-Halle. Ob der Trainer dann wieder auf Lisa hermann zurück greifen kann ist ungewiss. Sie laboriert mit Kniebeschwerden, war aus diesem Grund schon nicht in Elsterwerda dabei.

Dafür freute sich Denis Wandersee über die Rückkehr von Jasmin Melzer. Die Linksaußen war aus beruflichen Gründen für ein Jahr weg. Nun studiert sie in Potsdam, kann daher wieder mit der Mannschaft trainieren und sie im Spielbetrieb unterstützen. In Elsterwerda steuerte sie fünf Tore bei.

MBSV: Kleetz, Meseberg1, Utermark 2, Müller, Zithier 7, Hoffmann 8, Melzer 5, Fiedler 2, E. Hermann, Okowiak, Göldner. (ter)