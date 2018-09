Geldsegen für Ehrenamtler

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Während in den Lebensmittelgeschäften bereits die ersten Lebkuchen zu haben sind, denken auch die Mitglieder des Unternehmervereins Gransee und Gemeinden schon an die Weihnachtszeit. Sie haben aber weniger Süßes im Sinn. Vielmehr geht es ihnen ums Helfen.

Der Vereinsmitglieder wollen auch in diesem Jahr mit den „Fröhlichen Donnerstagen“ weihnachtliche Stimmung in Gransee verbreiten. Und mit dem Erlös der nachmittäglichen Aktionen möchten sie ein oder mehrere gemeinnützige Projekte unterstützen. Dazu wollen sie die Ideen der Granseer kennenlernen und der Öffentlichkeit vorstellen. Neben der finanziellen Unterstützung sei es das Ziel, noch mehr Menschen die ehrenamtliche Arbeit nahezubringen. Womöglich können auf diesem Weg auch neue Mitstreiter und Sponsoren gefunden werden. Vergangenes Jahr kam das Granseer Jugendrotkreuz in den Genuss einer Zuwendung. 1 258 Euro überbrachte der Unternehmerverein im Nachgang der drei kleinen von ihm veranstalteten Weihnachtsmärkte. Mit dem Geld sollte der Außenbereich am Sitz des Jugendrotkreuzes, den auch die Kindertagesgruppen aus schwierigen Verhältnissen mitnutzen, aufgewertet werden.

Damals stand schon an den „Fröhlichen Donnerstagen“ fest, wem die Einnahmen zugute kommen. Das ist diesmal ein wenig anders.

Der Zeitplan, der zurzeit auch vielfach in den sozialen Medien geteilt wird, sieht wie folgt aus: Bis zum Donnerstag, 18. Oktober, haben Ehrenamtliche mit einem interessanten Projekt die Möglichkeit, eine Kurzbewerbung einzureichen.

Die eingegangenen Bewerbungen sichtet der Unternehmerverein in der darauf folgenden Woche, trifft eine Vorauswahl und informiert die Verantwortlichen. Diese haben dann wiederum bis zum 8. November Zeit, einen Bilderrahmen zur öffentlichen Vorstellung des Projektes zu gestalten. Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben. Ab Mitte November werden die Projekte dann in einem Granseer Schaufenster präsentiert.

Gleichsam in die heiße Phase geht es für die Ehrenamtlichen dann an den „Fröhlichen Donnerstagen“, 6., 13 und 20. Dezember. An diesen Tagen nämlich wird abgestimmt. Beim Kauf eines Getränkes erhalten alle Gäste auch einen Wahlzettel. Mehrfachnennungen sollen möglich sein, eventuell werde zuvor noch eine Eingrenzung auf drei Projekte erfolgen, heißt es.

Bewerbungen können im Haus Schlauer, Rudolf-Breitscheid-Straße 11 in Gransee, abgegeben oder an die E-Mail-Adresse kontakt@unternehmerverein-gransee.de geschickt werden. Ansprechpartner bei Nachfragen sind Sigrid Schlauer, 03306 2657, und Andrea Ziemke, 033082 40692.