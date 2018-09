Johanna Bamberg gewinnt mit Spielwitz

Folke Stabe

Frankfurt (Oder) Auf der Tennisanlage des TC Frankfurt in der Markendorfer Straße fanden die diesjährigen Clubmeisterschaften der Kinder und Jugendlichen statt. Bei herrlichem Tenniswetter kämpften 20 Teilnehmer um die begehrten Pokale und Urkunden in vier Konkurrenzen.

Aufgrund der Teilnehmerzahl entschied sich die Turnierleitung, das Turnier auf einen Tag zu verkürzen. Somit bestanden zwar die insgesamt 38 Begegnungen aus nur einem Satz, allerdings konnten alle Konkurrenzen komprimiert an einem Tag ohne großen Leerlauf mit Ausnahme einer gemeinsamen Mittagspause in einer tollen Turnieratmosphäre stattfinden. Die zahlreichen Eltern und Großeltern, aber auch Mitglieder des in der Woche zuvor neu gewählten Vereinsvorstandes bestaunten das sehr gute Niveau des Tennisnachwuchses in der Oderstadt.

In der U-12-Konkurrenz der Mädchen setzte sich in einem spannenden Finale Johanna Bamberg mit sehr viel Spielwitz 6:4 gegen die Favoritin und Titelverteidigerin Lucie Reinhold durch. Dritte wurde Jessica Löpert. Die U-12/14-Konkurrenz der Jungen glänzte nicht nur mit der größten Teilnehmerzahl, sondern auch mit vielen umkämpften Begegnungen. Am Ende freute sich der 11-jährige Kennet Stabe über seinen zweiten Clubmeistertitel in Folge. Im Finale besiegte er Levin Ewald 6:1 und konnte sich so für die Niederlage im Sommer beim 4. Kids-Cup an gleicher Stelle revanchieren. Dritter wurde Marek Reinhold mit einem knappen 6:4 gegen Martin Dzhybu, dem mit dem 4. Platz seine bisher beste Platzierung bei einem Turnier gelang.

Sophie Wondoll gewann bei den Mädchen U.18 ihr erstes Tennisturnier überhaupt. Im Finale besiegte sie mit großem Kampfgeist Paula Köhler 6:2. Dritte wurde Elisa-Christin Gaing. Für die größte Überraschung des Turniers sorgte in der U-18-Konkurrenz der Jungen Eddy Ewald. Er überzeugte mit präzisen Grundlinienschlägen und präsentierte sich auch läuferisch stark verbessert. Das Finale gewann er gegen den favorisierten Franz Priebe überraschend klar mit 6:3 und machte dabei kaum Fehler. Den 3. Platz belegte der erst 12-jährige Shawn-Luca Wenda.

Trotz der guten Beteiligung stellte sich lediglich ein Drittel der jugendlichen Vereinsmitglieder dem Wettkampf. Hier besteht noch Potenzial, demnächst wieder ein zwei-Tages-Turnier wie früher anbieten zu können. (fst)