Bronze bei Junioren-WM der bisher größte Erfolg

Jörg Richter

Frankfurt (Oder) Ringer Franz Richter vom Bundes-Leistungszentrum Frankfurt hat bei den Weltmeisterschaften der Junioren im griechisch-römischen Stil im Schwergewicht die Bronzemedaille gewonnen.

„Eine souveräne Leistung, damit hat er seine Zugehörigkeit zur Weltspitze in diesem Altersbereich unterstrichen“, lobte Verbands-Sportdirektor Jannis Zamanduridis in Trnava (Slowakei) die Turnierleistung Richters , der vor sechs Wochen EM-Silber bei den Junioren gewonnen hatte.

Franz Richter begann in der Qualifikation mit einem souveränen Sieg durch technische Überlegenheit (9:0) gegen den Japaner Sota Okumura. Im Achtelfinale folgte ein schwerer Kampf gegen Anton Savenko (Kasachstan), gegen den er 2015 bei den Weltmeisterschaften der Kadetten knapp verloren hatte. Diesmal gelang dem Markneukirchner ein 3:3, bei dem er, bedingt durch die höhere Wertung, die Nase erneut vorn hatte und damit ins Viertelfinale einzog.

Nach diesem sehr aufwändigen Kampf stand im Viertelfinale das Duell gegen den amtierenden Asienmeister Amin Mirzazadeh an. Gegen den Iraner fehlte das letzte Quäntchen Glück und auch etwas Gewicht, denn jener dürfte weitaus mehr auf den Rippen haben als Richter mit nicht einmal 110 Kilogramm. Mit einem Verwarnungspunkt gegen Mirzazadeh ging der Schützling von Nachwuchs-Bundestrainer Maik Bullmann in Führung, doch in Runde zwei schob der Iraner den DRB-Ringer zweimal ins Aus und verteidigte das 2:1 gegen den Endspurt Richters.

Mirzazadeh erreichte das Finale und so konnte Franz Richter über die Hoffnungsrunde erneut ins Kampfgeschehen eingreifen, wo er auf Fatih Bozkurt traf. Bundestrainer Bullmann hatte den Schwergewichtler hervorragend eingestellt und Richter gewann durch eine taktische Meisterleistung mit 1:1 nach Punkten. „Das ist zwar kein schönes Ringen, aber er hat den Sieg super nach Hause gebracht, warum soll er da ein Risiko eingehen“, so Trainer Maik Bitterling, der zu den Kämpfen seiner beiden Schützlinge aus dem Leistungszentrum extra aus dem internationalen Trainingscamp aus Danzig nach Trnava gekommen war. „Ein schönes Gefühl“, strahlte der Zwei-Meter-Hüne Richter mit der WM-Medaille in der Hand, im Blitzlichtgewitter der Siegerehrung, nachdem er unmittelbar nach seinem Sieg bereits mit der deutschen Fahne eine Ehrenrunde gedreht hatte.

Nicht so erfolgreich verlief das WM-Turnier für Junioren-Europameister Andre Ginc (60 kg/RSV Hansa Frankfurt), der zum Auftakt gegen Libin Ding (China) mit 7:1 gewann. Im Viertelfinale traf Ginc auf den Favoriten Ali Nejati (Iran), gegen den er chancenlos war. Doch dann der Schock, als der Iraner überheblich in den Halbfinalkampf ging und vom Inder Vijay gleich zu Beginn geschultert wurde. Da nur die Kontrahenten der Finalisten in der Hoffnungsrunde weiterkämpfen dürfen, bedeutete die Niederlage des Iraners das Aus für Ginc. „Wir haben fest mit einem Finaleinzug Nejatis gerechnet, so hätte André zumindest noch die Chance auf Bronze gehabt“, schüttelte der Bundestrainer den Kopf.

Während die Griechisch-Römisch-Ringer am Mittwoch ihre Kampfe beendeten, steigen die Juniorinnen ins Kampfgeschehen ein, wobei der Deutsche Ringer-Bund auch bei den jungen Damen, von denen einige aus Frankfurt kommen, Medaillenhoffnungen hegt.