Super-Sommer sorgt für Besucherrekord

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Auch wenn der Herbst mit dem heutigen Sonntag nun offiziell kalendarisch als auch wettertechnisch Einzug hält: die Erinnerung an den „Super-Sommer 2018“ wird wohl noch lange lebendig bleiben und helfen, dunkle Herbst- und kalte Wintertage zu überstehen. Beinahe pausenlos verwöhnte Klärchen die Brandenburger mit Sonnentagen und tropischen Temperaturen um die 30 Grad, sodass viele Havelstädter Abkühlung in den Freibadbecken des Marienbads suchten, das sich nun über eine wahre Rekordsaison freuen darf. „Insgesamt konnten während der Freibadsaison knapp 100.000 Gäste gezählt werden, den Besucherrekord nahm der 31. Juli mit 2058 Gästen ein“, vermeldet Marketingleiter Guido Schütz, der dafür einerseits die andauernden Rekordtemperaturen verantwortlich sieht, mit vielfältigen Aktionen den Erfolg aber auch nicht dem Zufall überließ.

So hatten tausende Schüler aus Brandenburg und der umliegenden Region im Rahmen der „Pauker Wochen“ die Möglichkeit, mit dem zum Zeugnis übergebenen Gutscheinen das Marienbad zum 2-für-1-Preis zu besuchen und einen entspannten Tag im kühlen Nass zu verleben. Rund 5000 Kita-Kinder durften das Bad dank Freikarten zudem umsonst nutzen und zirka 12.500 Mitglieder Brandenburger Sportvereine profitierten dank Kooperation mit dem Stadtsportbund von einem 20-prozentigem Eintrittsnachlass. „Die Aktionen wurden gut angenommen, weshalb wir auch in Zukunft bemüht sind, verschiedene Vergünstigungen anzubieten. Aktuell etwa für die Kinobesucher in Wust oder die Erstsemester an der Technischen Hochschule“, erklärt Schütz, der damit vor allem die öffentliche Wahrnehmung des Bads in der Stadt aber auch der umliegenden Region stärken will. Ein Vorhaben, das zu funktionieren scheint, denn auch immer mehr Berliner finden den Weg ins Marienbad.

Im Vordergrund stand während der vergangenen vier Monate dabei vor allem der Spaß, denn größere Unfälle oder Vorkommnisse mussten, glücklicherweise nicht vermeldet werden – auch wenn es in den Becken teilweise eng wurde, wie Guido Schütz sagt: „Wir hatten wirklich einsichtige Badegäste, die aufeinander geachtet haben, sodass nach dem Badespaß alle wieder heil den Weg nach Hause antreten konnten.“ Vielmehr genossen die teilweise in Strömen kommenden Besucher die Freibadsaison auf den entspannenden Liegen und schützenden Sonnenschirmen, die das Bad in diesem Jahr neu angeschafft hat. Für Abkühlung sorgten neben dem Badespaß zudem zahlreiche Eisverkäufe am Außenkiosk, der vom Besucherrekord ebenfalls profitierte.

Nachdem die Freibadsaison am vergangenen Sonntag nun offiziell beendet wurde, soll über den Winter auch im Innenbereich des Bads einiges modernisiert werden. Guido Schütz schweben hierfür etwa neue Sitzgelegenheiten und eine attraktivere Außenansicht vor.