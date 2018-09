Im Flachwasser diesmal auf der Suche nach der Strommitte

Michael Schneider

Frankfurt (Oder) Bei einem Pegel von 95 Zentimeter und böigem Wind wurde der 33. Frankfurter Ruder-Marathon nicht nur organisatorisch eine Herausforderung für die 32 Mannschaften. Mit den Bedingungen und angesichts ihrer Leistungsstärke kamen die Stralsunder Rudererer am besten zurecht und gewannen den Pokal.

War es in den Vorjahren immer wichtig, während des Ruder-Marathons die Buhnenbereiche zu nutzen, um im ruhigen Wasser schneller voranzukommen, so galt es in diesem Jahr, die Strommitte zu finden. Die Sandbänke in der Oder zwangen zur Suche nach der besten Fahrrinne. Nur so konnte man mit der notwendigen „Handbreit Wasser unter dem Kiel“ schnell vorankommen.

Für die Frankfurter Spaziergänger war die Verlegung des Sattelplatzes in die Uferstraße von großem Interesse – hier wurden neben den Bootshängern Viererboote vorbereitet, die zum Teil mit allen Finessen des modernen Ruderns wie Kohlefaserboote, GPS-Geschwindigkeitsmessung, Taktzähler und Flügelausleger ausgerüstet waren. Am Start waren Mannschaften, deren Alter im Durchschnitt zwischen 32 bis 76 Jahren lag. Über Altersgutschriften wurden die Ruderzeiten vergleichbar – ein seit Jahren bewährtes und bei Regatten mehrfach kopiertes Verfahren.

Den Hauptpokal gewannen die Ruderer vom Stralsunder Ruderclub mit einer Zeit von 1:07:14 Stunde auf einer Rundstrecke von 15,8 Kilometern. Ihre zehn Mitkonkurrenten konnten nicht gegenhalten – auch nicht das einzige Frankfurter Männerboot, welches für die gleiche Strecke 1:19:02 benötigte. Ihr im Feld höchster Altersbonus reichte nur für den 9. Platz. Es tröstet auch nicht, dass Hagen Bargenda, Fred Miekley, Michael Schneider und Bernd Tränkle sowie Steuerfrau Anne Müller von den nächsten Plätzen nur Sekunden entfernt waren.

Bei den Frauen waren sieben Mannschaften am Start. Am schnellsten war der Spree-Ruder-Club Köpenick in einer Zeit von 47:06 Minuten über 8,8 km. Das Boot der Gastgeber mit Martina Schneider, Kerstin Miekley, Sieglinde Tränkle, Stefanie Kuck und Steuermann Axel Paech wurde Fünfter, gefolgt vom SV Oderhort Frankfurt mit Mandy Nitschke, Melanie Sauber, Elke Manegold und Simone Jablonski sowie Steuerfrau Alexandra Huetteroth.

Der Mix-Vierer ist eine immer mehr begehrte Variante. Hier rudern zwei Männer und zwei Frauen die 8,8 km in einem Boot – in diesem Jahr 14 Mannschaften. Wie schnell die Frauen waren, zeigte sich darin, dass der schnellste Mix-Vierer von der Turngemeinde Berlin nur eine Minute schneller war als die Spree-Ruderinnen. Beste Mix-Frankfurter waren als Achte Gabi Böttcher, Jürgen Drews, Joachim Thiele, Müller Angelika und Steuerfrau Christiane Preiß,

Auch wenn die Frankfurter in allen Feldern keine vorderen Plätze belegten: Den ersten Platz belegte der gesamte Frankfurter RC hinsichtlich der Organisation der 33. Ruder-Regatta unter diesen widrigen Bedingungen.