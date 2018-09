Historisches Kapitelhaus wird Rosenbeet

© Foto: So sehen die Grundmauern des ehemaligen Kapitelhauses aus.Foto: Florian Wilke

Zwischen Dom und Sandbergen: Die Grundmauern des ehemaligen Kapitelhauses liegen gut gesichert im Boden. Davor schippt Jürgen Fetting Unterboden für die neue Straße breit. Das Betonsteinpflaster kann schon gesetzt werden, das Natursteinpflaster neben dem historischen Gebäude erst, wenn dessen Umriss aufgemauert ist. © Foto: Arbeiten am Domumfeld: Jürgen fetting schippt den Unterboden für die neue Straße breit. Das Betonsteinplaster kann schon gesetzt werden, das Natursteinpflaster neben dem alten Kapitelhaus erst, wenn dessen Grundmauern wieder aufgemauert sind.Foto: Manja Wilde

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Das Mittelalter ruht unter grauer Folie. 2016 wurden die Kellergewölbe des Kapitelhauses archäologisch untersucht und danach mit Kies verfüllt. Nun will die Stadt die Kubatur des Gebäudes wieder sichtbar machen – mit 50 Zentimeter hohen Mauern. Rosen sollen darin wachsen.

„Abkippen!“ Maik Neumann gibt dem Lkw-Fahrer ein Zeichen. Eine Ladung Erde rutscht neben seinem Bagger zu Boden. „Das ist die Schottertragschicht. Darauf kommt Betonsteinpflaster“, erklärt der Mitarbeiter der Firma TSU. Mit seinen Kollegen ist er im Auftrag der Stadt dabei, das Domumfeld zu gestalten. Gerade ist die kleine Gasse an der Reihe, die von der Rheinheimer Straße abzweigt und zum Dom führt. Bis an den Platz, der das Gotteshaus umfasst, können die Männer das Pflaster noch nicht legen. „Auf dem letzten Stück setzen wir Natursteine. Das können wir erst, wenn die historischen Mauern aufgemauert sind“, so Neumann.

Im Moment stecken mittelalterliche Mauern und Gewölbe unter Folie. Sandberge und Maschinen versperren den Blick auf das 25 mal 15 Meter große Feld. Das soll sich ändern. Die Stadt möchte den Umriss des mehr als 600 Jahre alten Kapitelhauses, in dem sich einst das Domkapitel, die Domleitung also, versammelte, sichtbar machen.

Anfang des Sommers beauftragte die Stadt ein Planungsbüro. Nun ist der erste Entwurf fertig. Am Dienstagabend stellte ihn Carsten Fettke, Leiter der Fachgruppe Bau- und Liegenschaftsmanagement, im Stadtentwicklungsausschuss vor. Zu sehen ist das Rechteck der Grundmauern. Diese bestehen aus großen Klosterformat-Ziegeln. Wo das Mauerwerk Lücken hat, soll es mit diesen 27 mal 13 mal 10 Zentimeter großen Steinen repariert werden. „Wo Fenster sind, wollen wir Stürze einsetzen“, sagt Fettke. Im oberen Bereich ist angedacht, die historischen Mauern durch neue, dünnere aus normalen Klinkern zu ergänzen. „Obere und untere Mauer sollen sich abgrenzen“, erklärt der Fachgruppenleiter. 50 bis 60 Zentimeter könnte sich das Denkmal über die Geländehöhe erheben. „Unsere Vorstellung ist die, dass wir den inneren Bereich mit Oberboden auffüllen und bepflanzen“, ergänzt Fettke. Das beauftragte Büro schlägt dafür Bodendeckrosen oder ähnliches vor. Diese würden verhindern, dass Wind das Erdreich abträgt und Menschen die Fläche betreten.

Für das Konzept liegt laut Fettke die Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde vor. Nach einer ersten Kostenschätzung aus dem Jahr 2016 hätte die Idee für 35 000 bis 40 000 Euro umgesetzt werden können. „Jetzt wären es 67 000 Euro – ohne Bepflanzung“, erklärte der Fachgruppenleiter. Die Maßnahme werde zu 80 Prozent gefördert. Nach Vorstellung der Verwaltung solle sie in diesem Jahr begonnen und spätestens im Frühjahr 2019 beendet werden.

Im Ausschuss stieß dies auf geteiltes Echo. „Schade“, sagt etwa Stephan Wende (Linke), dass Tatsachen geschaffen würden, bevor überhaupt ein Gestaltungskonzept vorliege. Für die Zukunft werde nichts verbaut, versicherte Christfried Tschepe, Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung. „Bei Bedarf können die neuen Ziegel rückstandslos zurückgebaut werden“, heißt es dazu seitens der Planer. 2016, als das mittelalterliche Gebäude freigelegt und archäologisch untersucht wurde, gab es auch Vorschläge, das Erdgeschoss wieder zu errichten oder eine Glasabdeckung über die Kellerräume zu decken. Da damals der Winter nahte und es zudem einen Gewölbe-Einbruch gab, musste der Keller schnell zugeschüttet werden, um weiteren Verfall zu verhindern.