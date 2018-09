Übereifrige Schlaubetaler verwerfen im Finale ihre Chancen

Wilfried Hohmann

Müllrose Die neu gebildete zweite Männermannschaft der HSG Schlaubetal-Odervorland hat im ersten Auswärtsspiel der Saison Lehrgeld beim Neuenhagener HC bezahlt. Sie unterlag 28:33 (16:16). Mit 2:2-Punkten ist sie in der Kreisunion D Vierte unter acht Teams.

Weder Spieler noch Trainer kannten die Spielweise des Gastgebers. Da die Neuenhagener jedoch bereits ihr Auftaktspiel gegen die OSG Fredersdorf/Vogelsdorf II mit zehn Toren Unterschied gewonnen hatten, ging man von einem schwer zu bespielendem heimstarken Gegner aus. Vor allem Kampfstärke und Konzentration war gefordert.

Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr und gingen bis in der 4. Minute mit 3:0 in Führung, ehe Felix Preiss der erste HSG-Treffer gelang. Schnell wurde deutlich, dass die Gastgeber vor allem sehr körperbetont zur Sache gehen. Doch die junge HSG-Mannschaft hielt in der Folge dagegen und kämpfte sich bis zur 13. Minute auf 5:6 heran. Nachdem Felix Preiss zum 6:6 ausglich, wurde es ein Spiel auf Augenhöhe. Bei meist ausgeglichen Spielständen lagen mal die Gastgeber, aber auch mal die Gäste mit einem Treffer vorn. Keine der beiden Mannschaften konnte sich jedoch einen entscheidenden Vorsprung erarbeiten. Auch als die Gastgeber in der 28. Minute mit zwei Toren 16:14 in Führung gingen, egalisierten Felix Preiss und Kevin Nadolle diesen Vorsprung wieder, so dass die Seiten mit 16:16 gewechselt wurden.

In der Halbzeitpause drängte HSG-Trainer Frank Zimmermann darauf, nicht nachzulassen und sich im Angriff nicht zu sehr auf die Treffsicherheit von Felix Preiss zu verlassen. Die Gastgeber erwischten wieder den besseren Start und konnten sich binnen zwei Minuten mit drei Treffern auf 19:16 absetzen. Diesen Vorsprung konnten die Gastgeber auch bis zum 21:19 halten. Doch Sebastian Zimmermann mit zwei Treffern sowie Florian Lusansky und Felix Preiss brachten das HSG-Team bis zur 37. Minute wieder auf 20:21 heran. Daraufhin verschärften die Gastgeber ihre körperlichen Attacken. Felix Preiss, bis dahin mit acht Treffern erfolgreichster HSG-Schütze, schied nach einem Schlag in den Magen aus. Dazu verletzte sich auch noch Torhüter Danny Hugler, dessen Platz der zweite Hauptangreifer Justin Korau einnahm, der seine Sache aber gut machte.

Doch auch davon ließ sich das junge HSG-Team nicht beeindrucken. Jetzt waren es vor allem Jacob Rüffer (drei Tore), aber auch andere HSG-Akteure, die Verantwortung beim Torabschluss übernahmen. Obwohl die Gastgeber meist mit ein bis drei Toren vorn lagen, war die HSG beim 25:26-Anschlusstreffer durch Paul Andreas Junk in der 48. Minute wieder dran. Doch danach verschenkte die HSG-Reserve das mögliche Remis. Als die Gastgeber in der 48. Und 51. Minute jeweils eine Zeitstrafe kassierte, wollte die HSG nun unbedingt eine Wende erzwingen. Doch anstatt die Überzahl mit spielerischen Mitteln zu gut vorbereiteten Chancen zu nutzen, verlegte man sich zu sehr auf unvorbereitete Einzelaktionen, die dann durch unplatzierte Abschlüsse erfolglos führten. Hier reagierte man sicherlich auch auf der Bank taktisch falsch, da man keine mögliche Auszeit nahm, um die Mannschaft noch einmal neu auf diese Situation einzustellen. Der Gastgeber traf so sogar in Unterzahl zum 27:25 und setzte sich bis zur 54. Minute spielentscheidend auf 30:26 ab.

HSG-Coach Frank Zimmermann: „Wir haben heute vor allem Lehrgeld bezahlt und uns in der Endphase selbst um einen durchaus möglichen Sieg gebracht. Statt mit spielerischen Mitteln den Erfolg zu suchen, haben wir in der Endphase die Brechstange ausgepackt. Da nehme ich mich auf der Bank nicht aus. Trotzdem muss ich der Mannschaft insgesamt ein Kompliment für ihre couragierte Spielweise machen. Und wir werden aus den eigenen Fehlern sicher auch für die Zukunft die richtigen Lehren ziehen.“