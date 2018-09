Verlängerung für Kiesabbau in Waldesruh

Uwe Spranger

Hoppegarten (MOZ) Soll am Ortsrand von Waldesruh weiter Sand als Baumaterial abgebaut werden dürfen oder nicht? Rund eine Stunde haben die Gemeindevertreter am Montag über diese Frage diskutiert. Am Ende plädierte eine Mehrheit dafür.

Eigentlich hatte die Berliner Firma Straßen- und Tiefbau GmbH den Abbau auf dem rund 2,5 Hektar großen Gelände in der Friedhofstraße bereits beenden wollen. Die bisherige Genehmigung lief im März aus. Weil das Vorkommen aber noch nicht erschöpft ist, hatte die Firma eine neuerliche auf zehn Jahre befristete Genehmigung beantragt. Dafür hatte das Bauordnungsamt des Landkreises eine gemeindliche Stellungnahme angefordert.

Hoppegartens Gemeindeverwaltung hält das Vorhaben für nicht zulässig, da es sich im Außenbereich befindet, im Gegensatz zu landwirtschaftlichen Bauvorhaben nicht privilegiert sei und inzwischen ein rechtskräftiger Flächennutzungsplan existiert, der für den Bereich Landwirtschaft ausweist. Das Rathaus empfahl daher, das gemeindliche Einvernehmen nicht zu erteilen.

Bei Kay Juschka (CDU) stieß das auf Widerstand. „Wir machen hier Debatten auf um Dinge, die schon da sind. Da gibt es ein kleines Gewerbegebiet, das keinen Ärger macht. Vielleicht könnte man ja am Ende die Grube fluten oder das Gelände anderweitig entwickeln“, blickte er voraus.

Geschäftsführer Helmut Lessing machte deutlich, dass sein Unternehmen, das etwa 40 Arbeitskräfte beschäftigt, in der Tat schon sehr lange in Hoppegarten aktiv ist. Seit 1978 werde hier Sand abgebaut, seinerzeit für neu entstandene Betriebe am Neuen Hönower Weg. Bis 1996 habe es Genehmigungen vom Bergamt gegeben, danach vom Landkreis. Und die Gemeinde habe 1997 auch zugestimmt. Man wolle die am Standort verbliebenen ca. 15 000 Kubikmeter noch abbaggern, dann rekultivieren, erklärte er.

Lessing sagte, aus seiner Sicht handele es sich sehr wohl um ein privilegiertes Vorhaben, das durch das Vorkommen auch ortsgebunden sei. Zudem widerspreche die Rechtsprechung der Auffassung der Verwaltung, so seine Sicht. Bürgermeister Karsten Knobbe, von Hause aus Jurist, sah dies nach kurzer Durchsicht des zitierten Urteils anders. Es sei für diesen Fall nicht anwendbar. Zielführender sei es, eine Änderung des Flächennutzungsplans anzustreben, fand er.

Baufachbereichsleiterin Angela Schnabel sprach von einer „misslichen Situation“ und dem Ziel der Verwaltung, Wege aufzuzeigen, wie es gehen könnte. Allerdings sollten die Kommunalpolitiker schon der Sichtweise des Rathauses folgen und das Einvernehmen verweigern. Wolfgang Toleikis (Bündnis für Hoppegarten) sah dies ähnlich. Man müsse sich bei einer rechtlichen Bewertung schon an die Verwaltung halten. Schließlich seien die Gemeindevertreter ja Laien. Frank Galeski (Linke), „vom Herzen“ für eine weitere Abbauerlaubnis, sah sich hingegen „mit jedem Beitrag mehr verunsichert“ und durch spätes Verschicken der Unterlagen „unter Druck“.

Für Bauausschusschefin Claudia Katzer (Linke) war jedenfalls die Änderung des Flächennutzungsplans keine Option. Langfristig solle doch an der Stelle Landwirtschaftsfläche sein, also müsse man nichts ändern, befand sie. Lessing hatte angekündigt, dass die Grube mit Baustellenaushub aufgefüllt werde, zertifiziert „störstofffrei“, wie er hervorhob. Und der Mergelanteil in dem Material sei positiv für spätere landwirtschaftliche Nutzung. Als „finales Zeitfenster“ stellte er weitere acht Jahre Sandabbau und dann zwei Jahre Rekultivierung in Aussicht.

Norbert Norden (Freie Fraktion) entnahm der Diskussion, dass die Mehrheit wohl dafür sei, das Vorhaben zu unterstützen. Man solle die Verwaltung beauftragen, einen Weg zu finden, wie das machbar sei. Abgestimmt wurde indes die Vorlage der Verwaltung. 15 Gemeindevertreter votierten dafür, das Einvernehmen zu erteilen, vier dagegen und sieben enthielten sich.