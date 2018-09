Pneumant startet erfolgreich in die Saison

Thomas Schleusener

Fürstenwalde Im ersten Punktspiel der Kreisliga-Saison sicherten sich die Handballer der BSG Pneumant Fürstenwalde mit einem verdienten 37:13 (14:3)-Heimsieg über die dritte Vertretung der OSG Fredersdorf-Vogelsdorf die ersten Punkte.

In einem einseitigen Spiel warfen die Gäste dank einer prima Abwehrleistung der Gastgeber erst in der 16. Minute ihr erstes Tor. Auch im Angriff wurde konzentriert gespielt und fast jede Chance konsequent genutzt.

Aber wie so oft, vielleicht auch auf Grund des klaren Ergebnisses, zog der Schlendrian bei Pneumant ein. Im Angriff wurden wieder klarste Würfe vergeigt, häuften sich Abspiel- und Fangfehler. So konnten die Gäste das Spiel plötzlich ausgeglichen gestalten. Betrachtet man nur die zweite Halbzeit, stand es nach15 Minuten unentschieden. Gegen Ende ließen dann bei der OSG, die ohne Auswechselspielerantrat, deutlich die Kräfte nach.

Schon am Sonnabend, 17 Uhr, steigt das nächste Heimspiel gegen den Tabellenführer Neuenhagener HC. Am selben Tag, nur eine Stunde später, muss auch Lokalrivale Rot-Weiß Friedland IIzum Heimspiel in Beeskow gegen die OSG Fredersdorf-Vogelsdorf II ran. Der SSV hatte beim MTV Altlandsberg III 29:35 (14:16) verloren.