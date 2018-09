Pillgramer Backhaus soll saniert werden

Cornelia Link-Adam

Pillgram Es steht noch immer im Schatten seines bekannten Nachbarn, gehört aber mit zum Ensemble und prägt das Ortsbild von Pillgram: das Backhaus direkt neben dem Vorlaubenhaus aus dem 16. Jahrhundert. Der Verein Denk-Mal-Pillgram macht sich mit der Gemeinde Jacobsdorf für eine Sanierung stark. Dafür braucht es aber Fördergeld.

Schon vor Jahren hat sich die Gemeinde per Beschluss dazu bekannt, das Backhaus ausbauen zu wollen. Vorgestellt wurden die Ideen immer wieder bei NaturKultur, auch Instandsetzungsmaßnahmen wurden gemacht. Schon im Mai warb der Vorsitzende vom Verein Denk-Mal-Pillgram, Holger Schulz, um Unterstützung zur Sanierung. Nutzen will der Verein das sanierte Haus mit neuen Toiletten künftig als Küche, Lager und Museum, weil der Platz im benachbarten Vorlaubenhaus für historische Stücke aus dem Dorfleben schon längst nicht mehr ausreicht.

Insgesamt wird die Maßnahme 120 000 Euro kosten, über Land und Bund könnten 75 Prozent der Kosten durch Förderung abgefangen werden. 30 Prozent muss der Verein an Eigenanteil stemmen, hat dafür schon 10 000 Euro gesammelt und einen Sponsor für die Heizungsanlage gefunden. 20 000 Euro hat die Gemeinde dieses Jahr durch Haushalts-Überschüsse dem Projekt schon zugesagt. Jüngst im Bau- und Finanzausschuss einigten sich die Abgeordneten darauf, diese Summe für das Erstellen des Bauantrages zu verwenden. Den Fördermittelantrag indes muss der Verein stellen, weiter begleitet von der Gemeinde. Selbst wenn Förderung jetzt nicht komme, sei die Baugenehmigung ja sechs Jahre gültig, könne man in der nächsten Förderperiode auf Zuschüsse hoffen, hieß es im Gremium.

Wer sich das Vorlaubenhaus und die Pläne vom Backhaus genauer ansehen will, hat dazu schon am Sonnabend wieder Gelegenheit. Dann veranstaltet der Verein Denk-Mal-Pillgram an der Vorlaube von 14 bis 18 Uhr seine schon 8. Pflanzentauschbörse mit Kaffee, Tee, Kuchen und Musik. Gesammelt wird dabei Spendengeld zur Sanierung des Backhauses.