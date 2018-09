139 000 Euro für heimische Firmen

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Vergangenes Jahr hat das Amt Gransee und Gemeinden knapp 587 000 Euro für Investitionsvorhaben aus der eigenen Schatulle ausgegeben.

Das beinhaltete 44 Aufträge, die zum Großteil – 18 an der Zahl – in die Region Berlin-Brandenburg gingen. Knapp 312 000 Euro umfasste das Volumen jener Aufträge. 139 000 Euro blieben in der Region, sprich im Mittelbereich Oberhavel Nord mit dem Amt Gransee und Gemeinden sowie den Städten Zehdenick und Fürstenberg und außerdem der Gemeinde Löwenberger Land. Handwerker, Künstler und andere Firmen aus jener Region sicherten sich 14 Aufträge. Zwölfmal erhielten Unternehmen aus dem übrigen Bundesgebiet den Zuschlag im Gesamtwert von 136 000 Euro.

Die fünf größten vergebenen Aufträge waren der Rahmenvertrag für die Bewirtschaftung von Regenwasser- und Abscheideanlagen im Amtsgebiet (122 000 Euro, Mayer Kanalmanagement Rüdersdorf), die Anschaffung und Umstellung von Finanzsoftware in der Amtsverwaltung (68 000 Euro, Infoma Consulting Berlin), die Straßenunterhaltung für die Jahre 2017 bis 2022 (65 000 Euro, ZM Die Pflasterer Blumenholz), Atemschutztechnik für die Feuerwehr (36 000 Euro, Brandschutztechnik Leipzig (BTL)) und zwei Rasentraktoren für den Amtswirtschaftshof (35 000 Euro, Saeger und Stolze Templin). Bei Summen ab 20 000 Euro gehe man den Weg einer beschränkten Ausschreibung, erläuterte Fachbereichsleiter Nico Zehmke auf Nachfrage. Bis 20 000 Euro komme die weniger formale freihändige Vergabe zur Anwendung, bei der in der Regel mehrere Anbieter kontaktiert werden.

Die fünf Aufträge mit dem geringsten Volumen waren der Rahmenliefervertrag für zwei Jahre für die Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung für die Feuerwehr (450 Euro, GBS Ludwigsfelde), Layout und Druck von 500 Broschüren „Kleine Statistik Amt Gransee und Gemeinden“ (595 Euro, Marc Berger Gransee), Lieferung von Dienstbekleidung für die Meseberger Feuerwehr (714 Euro, BTL), Beschaffung von zwei Variokeilen für den Sportunterricht der Stadtschule (775 Euro, Sport-Thieme Grasleben) sowie 25 Fotoaufnahmen für den Baukulturpreis 2017 (803 Euro, Michael Haddenhorst Sonnenberg).