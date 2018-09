Spaziergespräch zum „Süßen Brei“

Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Es sind Orte des Wachsens in vielerlei Hinsicht: Der Neue Blumenplatz an der Grabowstraße und das Synagogendenkmal an der Goethestraße. Beide sind Teil der aktuellen Kunstschau im Zentrum für erneuerbare Energien. Am Dienstag hat ein Spaziergespräch zu den Ausstellungsorten geführt.

Barfuß, die Hosenbeine aus feinem Zwirn hochgekrempelt, auf dem Kopf ein Strohhut: Steffen Schortie Scheumann gießt Blumen. Wer zusieht, mag den Drang verspüren, den Gartenschlauch selbst in die Hand zu nehmen. Es ist ein Bild von Hingabe, innerer Einkehr und Einssein mit dem, was ihn umgibt, auch wenn gleich neben dem gärtnernden Schauspieler beständig Autos vorbeirumpeln. „Ich finde, das ist die beste Art zu wässern“, erklärt er am Dienstagabend. „Weil man in Dialog kommt mit den Pflanzen.“

Vor inzwischen sechs Jahren hatte Scheumann seine Vision zum Neuen Blumenplatz zu Papier gebracht. Seit den ersten Anpflanzungen 2013 ist die zwischen der vielbefahrenen Straße und dem Alexander-von-Humboldt-Gymnasium gelegene frühere Brache längst zum Idyll herangewachsen – eines, das in verschiedenen Dimensionen immer weiter wächst.

Am Tage verbringen Schüler dort ihre Pausen, Eltern warten auf ihre Kinder, am Abend gönnt sich mancher beschauliche Minuten auf einem alten Baumstamm. Lesungen und Konzerte bringen Menschen an dem Ort zusammen. Betreut von der Initiative wandelbar und unter Anleitung von Landschaftsarchitekt Andreas Timm gedeiht das Refugium aus Blühpflanzen.

In den Augen von Lilian Engelmann passt der Platz damit bestens in die Ausstellung „Der süße Brei“, für die das Hermann-Scheer-Zentrum für erneuerbare Energien zur temporären Kunsthalle umfunktioniert wurde. Die Kunsthistorikerin und Kuratorin, die hauptberuflich als Geschäftsführerin der Neuen Bildenden Kunst in Berlin tätig ist und seit drei Jahren in Eberswalde lebt, war von der Stadt angefragt worden und hat die Schau gemeinsam mit Co-Kuratorin Isabelle Meiffert entworfen.

„Ich wollte etwas machen, was einen Bezug hat zu Eberswalde“, sagt die in diesem Fall ehrenamtliche Ausstellungsmacherin. Dieses Anliegen erschöpfte sich nicht allein im Thema Wachsen, dem die Schau mit Werken von zwölf Künstlern in ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht nachgeht. „Uns war es wichtig zu zeigen, wo in Eberswalde Künstler metaphorisch mit Wachsen umgehen“, sagt sie. „Hier ist das so.“ Die Initiative um Steffen Schortie Scheumann habe mit dem Blumenplatz einen Raum geschaffen, „an dem man sich aufhalten und wo man sich noch einmal ganz anders begegnen kann – vorher war das ja nur eine Stelle.“

Vor Ort erinnert Lilian Engelmann daran, dass der Name „Neuer Blumenplatz“ auf das Gedicht „Campo di Fiori“ (italienisch: Blumenplatz) zurückgeht. Die 1943 von dem polnischen Literaturnobelpreisträger Czeslaw Milosz verfasste Ballade erinnert an das Warschauer Ghetto und mehr noch an die Gleichgültigkeit der außerhalb des Ghettos lebenden Menschen. Am Ende erhofft sich der Dichter einen neuen „Campo di Fiori“.

Als Exponat in der Ausstellungshalle ist der Platz mit Entwürfen und Konzeptskizzen aus der Anfangszeit präsent – wie auch das Synagogendenkmal „Wachsen mit Erinnerung“ an der Goethestraße. Nicht nur die Zeichnungen der Künstler Horst Hoheisel aus Ravensburg und Andreas Knitz aus Kassel sind zu sehen. Auch Fotos mit den Grundrissen der 1938 niedergebrannten Synagoge liegen in der Vitrine.

Die 2012 eingeweihte Skulptur zeichnet die alten Grundrisse mit einer abgeschlossenen Betonmauer nach, im Inneren wachsen Bäume. Beim Spaziergespräch zieht Kuratorin Lilian Engelmann Parallelen zu Kunstwerken wie der „Verlorenen Bibliothek“ in Wien oder der Versunkenen Bibliothek auf dem Bebelplatz in Berlin. Die künstlerische Strategie: „Ich schließe einen Raum ab und mache ihn dadurch umso präsenter.“