Barnimer Volti-Kinder turnen auf Platz eins

Alles beginnt im Schritt: Kim (links) und Meara aus der E-Schrittgruppe des RV Integration Bernau zeigten in Altbarnim, was sie gelernt haben. © Foto: Edgar Nemschok

Britta Gallrein

Bernau Voltigieren ist für viele Kinder ein guter Einstieg in den Reitsport. Im Landkreis Barnim gibt es einige Vereine, die den tollen Sport anbieten. Drei von ihnen waren beim Herbstderby in Altbarnim am Start und freuten sich über tolle Platzierungen.

Wer einmal beim Voltigieren zugesehen hat, der weiß: Das ist Begeisterung pur. Kleine Mädchen und Jungen in schicken bunten Turnanzügen wuseln da aufgeregt herum, bevor es an den Start geht. Rund zwölf Minuten gibt jeder sein Bestes und versucht, die Übungen auf dem Pferderücken möglichst sauber zu turnen. Wenn es gut klappt, dann wird nach der Grußaufstellung zum Schluss so richtig gejubelt. Voltigieren schult die Koordination und Körperbeherrschung, dazu kommt der Spaß am Sport gemeinsam mit dem Lebewesen Pferd und der Mannschaftsgeist – kein Wunder, dass das Turnen auf dem Pferderücken so beliebt ist.

Aushängeschild des Vereins Integration Bernau, der seinen Sitz an der Bernauer Pankstraße hat, sind die Doppelvoltigierer Diana Harwardt und Peter Künne, die kürzlich Vize-Europameister in ihrer Sportart wurden. Die 17-jährige Diana gehört außerdem zu den Top Ten der deutschen Einzelvoltigierer.

Da wollen die Jungen und Mädchen, die in den Anfängergruppen des Vereins trainieren, auch irgendwann mal hin. In vier Gruppen, von ganz kleinen bis zu den älteren Kindern, wird hier unter der Anleitung von acht Trainern geübt. Auch Auftritte auf Turnieren stehen für die Voltigierer schon früh auf dem Programm.

So ging es für die Turniergruppen des Bernauer Reitvereins am vergangenen Wochenende zum Herbstderby nach Altbarnim. Neben Spring- und Dressurprüfungen wurden auf dem schönen Gelände des Reitvereins Kronprinz Wilhelm auch verschiedene Voltigierprüfungen ausgetragen.

Den Beginn machte die Gruppe Integration 3 auf Amigo an der Longe von Irina Döring. Die Gruppe turnte eine saubere A-Pflicht. Zu Beginn der Kürrunde galoppierte Amigo etwas zügiger, bevor er seinen gewohnten Arbeitsgalopp fand. Die Gruppe benötigte etwas Zeit, um ihre Kür dann aber wie gewohnt sauber durchzuturnen. Am Ende wurden sie mit einem schönen zweiten Platz und einer Aufstiegsnote von 6,022 belohnt.

Im Bereich der ES-Gruppen starten Kinder, die zwischen vier und acht Jahre alt sind. Für viele dieser Volti-Anfänger ist es das erste Turnier. Hier konnte sich die Gruppe vom PSV Rüdnitz mit Roland Coenen an der Longe und ihrem Pferd Kornat den vielumjubelten Sieg sichern. Die Nachwuchsgruppe Integration 1 startete auf Moment Mal, longiert von Sabine Anders. Die Gruppe hat sich im Vergleich zum letzten Turnier verbessert und erturnte eine 5,2, womit sie in diesem Turnier den siebten Platz belegen konnten. Die Gruppe wird unterstützt von Hannah Bismarck und Mila Niemann.

Am Ende des Turniertages konnte die Gruppe Integration 2 auf Amigo in der E2-Prüfung glänzen. Longiert von Irina Döring und unterstützt von ihrer Gruppenleiterin Maria Meilicke, zeigten die Voltigierer zwei saubere Pflichtblöcke und eine harmonische Gruppenkür auf ihrem Verlasspferd Amigo. Belohnt wurde das Team mit einer sensationellen Aufstiegsnote von 6,363 und sicherte sich damit den Sieg in dieser Prüfung. Am Start war mit dem RV Mehrow-Buch auch noch ein weiteres Team aus dem Barnim. Mit Longenführerin Hanna Horn und Pferd Amigo wurden die Randberliner Vierter.