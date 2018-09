Eberswalder liefern sich ein heißes Finish

Sven Kämpfe

Eberswalde Zum Saisonbeginn in der Kegel-Landesliga musste der Landesmeister, die SG Eberswalde, mit Kapitän Ralf Amonat, Manfred Jungnickel, Sven Kämpfe und Ersatzspieler Frank Große für Manfred Sasse zum Aufsteiger nach Altdöbern. In der Staffel haben die Eberswalder es noch mit dem Oranienburger KC und der SG TuS/SSV Jüterbog zu tun.

Ziel der Eberswalder ist es als Titelverteidiger, in die Meisterrunde einzuziehen. Dazu muss der erste oder zweite Platz nach der Vorrunde her. Im ersten Durchgang ging wie gewohnt Startspieler Manfred Jungnickel für die Waldstädter auf die Bahn. Er gewann seinen Durchgang mit 911 Holz und brachte die SG in Führung. Oranienburg und Jüterbog blieben mit jeweils 899 Holz folgte auf Rang vier.

Im zweiten Durchgang kämpfte Ersatzspieler Frank Große um jedes Holz und blieb mit 867 Holz etwas unter den Erwartungen. Oranienburg übernahm mit 24 Holz Vorsprung zu Altdöbern die Führung. Eberswalde fiel auf Rang drei zurück mit drei Holz vor Jüterbog.

Im zweiten Teil des Turnieres starteten die Eberswalder Senioren den Angriff. Mannschaftsführer Ralf Amonat erspielte sich mit super 938 Holz die Tagesbestleistung und schob die Spielgemeinschaft auf Platz zwei vor. Altdöbern fiel mit 23 Holz Rückstand zum Landesmeister zurück. Jüterbog konnte nicht mehr um die vorderen Plätze mitspielen. Nun entschied abermals der letzte Durchgang, der am stärksten besetzt war. Für Sven Kämpfe ging es darum, fünf Holz aufzuholen. Alle Spieler lieferten sich ein starkes Finish. Am Ende gewann auch der dritte Eberswalder Sven Kämpfe mit tollen 936 Holz seinen Durchgang. Somit erspielte sich der Titelverteidiger seinen ersten Auswärtssieg vor Oranienburg, den Gastgebern aus Altdöbern und Jüterbog.